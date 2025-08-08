GM, 중국산 LFP 배터리 사용…자체 생산 전 '일시적 선택'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 제너럴모터스(GM)가 자체 리튬인산철(LFP) 배터리 양산에 앞서 중국산 제품을 들여오기로 했다. 미국의 높은 관세 부담에도 불구하고, LFP 배터리 공급 공백을 메우기 위한 조치로 풀이된다.

미국 테네시주 스프링힐 얼티엄셀즈 공장 전경. GM

GM은 7일(현지시간) 보도자료를 통해 "2027년까지 신형 쉐보레 볼트 전기차(EV)에 사용될 LFP 배터리를 외국 공급업체로부터 조달할 것"이라며 "경쟁력을 유지하기 위해 GM의 가장 저렴한 전기차 모델에 일시적으로 유사한 공급업체들로부터 배터리를 조달한 것"이라고 밝혔다.

사안에 정통한 소식통은 GM이 중국에서 구매하는 LFP 배터리가 세계 최대 배터리 제조업체인 닝더스다이(CATL) 제품이라고 전했다. 중국산 전기차 배터리는 도널드 트럼프 미국 대통령이 부과한 외국산 자동차 부품에 대한 관세를 포함해 약 70~80%의 관세율이 적용되는 것으로 알려졌다. GM은 이런 관세 부담을 안으면서도 중국산 제품을 수입하는 것이다.

GM이 관세 부담을 안고도 중국산 제품을 선택한 것은 GM과 LG에너지솔루션의 배터리 합작사인 얼티엄셀즈의 LFP 배터리 양산 전까지의 일시적인 선택으로 풀이된다. 앞서 얼티엄셀즈는 지난달 미국 테네시주 스프링힐의 생산라인을 개편해 저비용 LFP 배터리 양산 체제를 구축한다고 밝혔다. 올해 말 라인 전환을 시작해 2027년 말부터 LFP 배터리를 양산한다는 일정을 공개했다.

배터리 업계 관계자는 "현재로선 전기차용 LFP 배터리를 생산하는 곳이 중국 기업밖에 없기 때문에 LFP 배터리가 탑재된 차량을 최대한 빨리 출시하고 싶어하는 GM 입장에선 선택의 여지가 없었을 수도 있다"고 분석했다.





한편 LG에너지솔루션 관계자는 "GM과의 LFP 배터리 생산 협력 계획은 변동이 없다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

