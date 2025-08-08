국민카드, KB페이 1500만 고객돌파 기념 '골든 페스타'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 7억원 이벤트…대한항공 기프트카드, KB페이 머니 100만원 경품

KB국민카드는 KB페이 가입 고객 1500만명 돌파 기념으로 KB페이 고객 누구나 당첨되는 랜덤 뽑기 등 7억원 상당의 'KB페이 골든 페스타' 행사를 한다고 8일 밝혔다.

대한항공 기프트카드를 경품으로 주는 이벤트를 다음 달 7일까지 진행한다. 행사 기간 응모 및 푸시 알림 동의 고객을 대상으로 대한항공 기프트카드 1500만원을 5명에게 경품으로 준다. 당첨되지 않은 고객 전원에게는 KB페이 머니 15원을 지급한다.

'꽝' 없는 랜덤 쿠폰 뽑기 경품 행사는 오는 31일까지 진행한다. 이벤트 기간 50포인트리, 150포인트리와 불닭볶음면, 바나나킥, 스크류바, 브라보콘 등 편의점 쿠폰을 경품으로 준다.

아울러 31일까지 KB국민 신용 및 체크카드로 전월 이용금액 대비 이벤트 기간 추가 이용 금액이 가장 많은 고객에게는 KB페이 머니 최대 100만원을 주는 이벤트도 진행한다.





제휴사 혜택도 이달 한 달간 진행한다. 31일까지 CGV 2D영화를 7000원에 관람할 수 있는 쿠폰을 준다. 프리미엄 아이스크림·커피 브랜드 백미당 전 메뉴를 15% 깎아주는 쿠폰도 지급한다. 이외에 쿠팡, 네이버 등 온라인몰과 편의점, 여행, 뷰티 등 생활 편의 업종 이용 시 다양한 할인 및 무이자 할부 혜택을 준다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

