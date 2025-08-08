몽베스트, 유기농 100% 레몬즙 선보이며 네이버 신상위크 동참

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 몽베스트, 8월 11일부터 17일까지 네이버 브랜드스토어에서 신상위크 행사 진행, 최대 51% 할인

- ‘미미언니의 신상잇쇼’ 쇼핑 라이브, 다양한 경품 이벤트 및 쇼핑 혜택 제공

프리미엄 생수 브랜드 몽베스트가 오는 11일부터 17일까지 네이버 브랜드스토어에서 신제품 '유기농 100% 레몬즙'을 신상위크에서 선보인다고 밝혔다.

'몽베스트 유기농 100% 레몬즙'은 스페인산 피노(Pino) 품종 유기농 레몬을 NFC 방식으로 착즙해 만든 원물 기반의 스틱형 제품이다. 정제수, 향료, 보존료 없이 통째로 짜낸 레몬 원과 그대로의 맛과 영양을 담았으며, 산미가 부드럽고 쓴맛이 적어 생수, 탄산수와 함께 '레몬 워터 루틴'을 실천하기 좋은 제품이다.

최대 51% 할인과 다양한 혜택이 포함된 '신상위크' 행사 첫날인 11일 저녁 9시에는 네이버 쇼핑라이브 '신상잇쇼'가 방송되며, 네이버 대표 푸드 인플루언서 '미미언니'가 제품의 맛과 활용법을 실시간으로 소개할 예정이다.

방송 중 구매 인증 고객 20명에게는 몽베스트×스포츠일러스트레이티드 콜라보 티셔츠를 증정하고, 실시간 참여 고객 대상으로 퀴즈 및 소통 이벤트, 시크릿 쿠폰 등 다양한 경품 이벤트를 진행할 계획이다.

이외에도 행사 기간 동안 레몬즙 단품과 생수 묶음 상품이 특가로 제공되며, 리뷰 작성 시 포인트 추가 적립, 알림받기 쿠폰, N배송 당일 출고, 무료배송, 라운지 전용 쿠폰 등 다양한 네이버 쇼핑 혜택도 함께 적용된다.





몽베스트 관계자는 "몽베스트 유기농 100% 레몬즙은 스페인에서 엄선한 프리미엄 유기농 레몬을 가공 없이 자연 그대로 담은 제품으로, 고객의 라이프스타일을 더 새롭고 건강하게 변화시킬 수 있는 제품이라고 생각한다"며, "이번 신상위크를 통해 몽베스트의 브랜드 가치와 제품을 직접 경험하는 좋은 기회가 되길 바란다"고 전했다.





