1위·1위·1위, 또 1위… 지방공기업 경영평가 6연속 전국 1위 기록세운 곳은?

부산시 상수도사업본부, '낙동강 하류' 난관 뚫고 또 기록



행안부 전국 광역상수도 9개 경영평가서 1위 거머쥐어



경영관리·경영성과 2개 분야서 품질·경영혁신 고득점

부산시 상수도사업본부가 지방공기업 경영평가에서 기록을 갈아치우고 있다.

본부는 행정안전부가 올해 상반기 실시한 '상수도 분야 지방공기업 경영평가'에서 전국 9개 특·광역시 중 6회 연속 전국 1위라는 기록적인 성과를 달성했다고 8일 알렸다.

'상수도 분야 지방공기업 경영평가'는 행정안전부 주관으로 1993년부터(2017년부터는 2년마다 평가) 시행하고 있으며 전국 광역상수도 9곳을 대상으로 진행된다.

이번 평가는 경영관리와 경영성과 2개 분야에서 ▲관리자 리더십 ▲조직·인적자원관리 ▲재무관리 ▲사회적책임 ▲수돗물 품질관리 등 18개 지표를 대상으로 진행됐다. 부산은 전국 9개 광역상수도(7개 특·광역시, 제주, 세종) 중 최고점인 88.43점을 획득해 2016년 이후 6회 연속 최우수 기관으로 뽑혔다.

▲관리자 리더십 ▲재난·안전관리 ▲수돗물 품질관리 ▲경영혁신 등 분야에서 고득점을 획득했다. 여기에는 안정적인 급수를 위한 수질검사 확대, 스마트 관망관리 시스템 도입 확대, 수돗물 품질관리 고도화 등 본부의 지속적인 혁신 노력도 반영된 것으로 알려졌다.

▲사회적 가치 실현에선 생활·공업용수 요금의 누진 구간 단일요금제로 변경, 취약계층 요금감면 확대, 순수 365 행복나눔사업 추진 등이 돋보였고 ▲시설 및 장비 고도화 부문에선 지방광역상수도 취수시설 건설사업과 지능형 원격검침시스템 구축 확대 ▲재난·안전관리에선 현장 중심의 재난·안전관리 강화를 위한 안전감사부 신설 등에서 우수한 평가를 받았다.

본부는 앞으로도 ▲사회가치경영(ESG) 기반 강화 ▲스마트 물관리시스템 고도화 ▲기후위기 대응 인프라 구축 등을 통해 시민행복도시 구현 및 '지속 가능한 물 복지 도시'로 나아가기 위한 노력을 이어나간다는 계획이다.

김병기 시 상수도사업본부장은 "부산은 낙동강 하류 등 지형적 특수성으로 수돗물 생산이 어려운 여건임에도 이번 경영평가에서 또다시 전국 1위를 달성했다"고 힘줬다.





또 "시민의 신뢰와 취·정수, 배·급수 과정에서 전 직원의 노력 덕분에 가능했던 결과이며 지속적인 경영혁신을 통해 시민이 더 만족할 수 있는 상수도 서비스를 구축하기 위해 노력하겠다"고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

