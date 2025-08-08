동아제약, '듀오버스터 민트볼' CU 편의점 입점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

편의점 채널 중 최초…소비자 접점 확대

동아제약은 '듀오버스터 민트볼'이 CU에 입점했다고 8일 밝혔다.

편의점 채널 중 최초로 CU에 입점하며, 올리브영에 이어 더욱 다양한 오프라인 매장에서 소비자들을 만나볼 수 있게 됐다.

듀오버스터 민트볼은 페퍼민트 에센스를 함유한 4.7mm의 액상 캡슐 형태의 구취 케어 제품으로, 섭취 시 입 안 가득 상쾌함을 선사한다.

이 제품은 이중 캡슐 구조를 적용해 강력한 쿨링 효과를 제공하며, 얇은 커버링 기술을 통해 캡슐이 터질 때 껍질의 잔여감 없이 부드러운 목넘김이 가능하다.

또한, 설탕이 첨가되지 않아 언제든 부담 없이 섭취할 수 있다.





동아제약 관계자는 "CU 입점을 통해 더 많은 소비자와 만날 수 있게 되어 기쁘다"며 "차별화된 이중 캡슐 구조로 입안 가득 상쾌함을 전하는 '듀오버스터 민트볼'을 다양한 일상 속에서 즐겨보시길 바란다"고 말했다.





