맥캘란, 8월부터 3개월간 ‘식스 필러’ 주제로 전국 주요 바와 프로모션 운영

전국 주요 30여 개 바와 팀플레이로 브랜드 체험 캠페인 전개

프리미엄 주류를 수입 유통하는 디앤피 스피리츠(대표이사 노동규)가 맥캘란 브랜드의 핵심 철학인 '식스 필러(Six Pillars)'를 주제로 전국 주요 바에서 8월부터 10월까지 프로모션을 전개한다.

이번 '맥캘란 식스 필러 프로모션'은 △맥캘란의 영지(Estate) △작은 증류기(Curiously Small Stills) △최상의 오크통(Exceptional Oak Casks) △셰리 시즈닝(Sherry Wine Seasoned) △천연 색상(Natural Colour) △장인정신(Mastery)의 6가지 필러를 콘셉트로 기획되었으며, 서울을 중심으로 전국 약 30여 개의 주요 바가 각 필러를 상징해 팀 형태로 참여한다.

8월에는 맥캘란의 핵심 풍미를 가장 순수하게 느낄 수 있는 니트(Neat) 프로모션, 9월에는 식스 필러에서 영감을 받은 칵테일 및 하이볼 메뉴 프로모션, 10월에는 바틀 프로모션이 순차적으로 이어질 예정이다.

소비자들은 프로모션에 참여하는 바에 비치된 QR코드를 통해 6개 스탬프를 적립하면, 9월에 성수동에서 열리는 맥캘란의 소비자 행사에 초청받을 수 있다. 각 바에는 상세한 프로모션 안내와 함께 메뉴가 준비되며, 행사 기간 동안 다양한 프로모션 음료 구매 시 스탬프 적립이 가능하다.





맥캘란 관계자는 "이번 식스 필러 프로모션은 브랜드의 근간이 되는 철학을 단순히 보여주는 것이 아닌, 국내 바텐더들과 소비자들이 직접 체험하고 유기적으로 연결되는 과정으로 기획했다"라며, "위스키를 좋아하는 소비자들이 맥캘란의 유산과 비전을 각 바의 다양한 해석을 통해 일상 속에서 직접 즐기고 경험해보셨으면 좋겠다"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

