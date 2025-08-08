전북도, 광복 80주년 '무궁화 분화 전시회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일까지 도청광장서 무궁화 분화 40여점 선봬

전북특별자치도는 제80주년 광복절을 맞아 오는 17일까지 도청 광장에서 '무궁화 분화 전시회'를 연다고 8일 밝혔다.

나라꽃 무궁화 분화 전시 지난해 사진. 전북도 제공

이번 전시는 전북 산림환경연구원 대아수목원이 직접 관리·육성한 무궁화 대형 분화 40여 점을 선보이는 자리로, 나라꽃 무궁화의 아름다움과 우수성을 도민들에게 널리 알리고, 일상 속에서 무궁화를 보다 가깝게 접할 수 있도록 마련됐다.

무궁화는 한 나무에서 하루에도 수십 송이가 피고 지며, 지난달부터 내달까지 약 2,000~3,000송이의 꽃을 피우는 생명력이 강한 꽃이다. '영원히 피고 또 지지 않는 꽃'으로 불리며, 우리 민족의 근면함과 강인함을 상징하는 꽃으로 오랜 세월 동안 자연스럽게 나라꽃으로 인식돼 왔다.

전북도 산림환경연구원은 무궁화의 품종 보존과 연구, 교육·홍보 활동을 지속적으로 수행하고 있으며, 이번 전시 또한 무궁화의 가치를 알리고 애국정신을 되새길 수 있는 의미 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





황상국 도 산림환경연구원장은 "끊임없이 피고 지는 무궁화의 생명력과 아름다움을 통해 도민들이 우리 민족의 정신을 되새기는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"며 "광복의 의미를 기리는 이번 전시가 순국선열의 희생정신을 기리는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





