영등포구, 중장년 1인가구 ‘혼밥 탈출’ 프로그램 운영

생일 맞아 식사 모임·정서 교류 지원

서울 영등포구(구청장 최호권)가 중장년 1인가구의 외로움과 식생활 문제 해소를 위해 식사 모임과 정서 교류 중심의 맞춤형 프로그램을 운영한다고 8일 밝혔다.

영등포구 제공.

통계청에 따르면 지난해 서울시 1인가구는 166만 가구로, 5년 만에 28% 증가했다. 영등포구의 중장년(40~64세) 인구는 13만3000명이며, 이 중 1인가구는 2만1000명으로, 전체의 16%가 홀로 생활하는 것으로 나타났다. 또 ‘2024 통계로 보는 1인가구’ 자료에서는 1인가구의 42.6%가 ‘균형 잡힌 식사를 하기 어렵다’고 답해 식사 문제가 주요 어려움임을 드러냈다.

이같은 배경에서 영등포구는 사회적 고립과 식생활 불균형이라는 이중 과제에 선제적으로 대응하기 위해 ‘혼밥 탈출’ 프로그램을 운영 중이다.

‘나의 지기(知己) 밥 친구’ 프로그램은 생일을 맞은 중장년 1인가구(40~67세)를 대상으로, 한식·중식 등 다양한 식사를 함께하며 일상과 생일을 나누고 친밀감을 쌓는다. 감정카드, 공감 훈련, 웃음 치료 등 건강 레크리에이션도 병행해 심신의 활력과 안정 회복을 돕는다.

프로그램은 올해 4월부터 11월까지 총 4기로 운영되며, 1~2기는 성황리에 마쳤다. 현재 3기 참여자를 8~9월 생일자를 대상으로 이달 20일까지 선착순 모집 중이다. 프로그램은 이달 22일부터 다음 달 12일까지 진행되며, 신청은 ‘영등포구 1인가구 지원센터’ 홈페이지에서 할 수 있다.





최호권 영등포구청장은 “한 끼 식사를 함께하는 일상이 고립감을 줄이고 사람 사이 연결을 만드는 출발점이 될 수 있다”며 “중장년 1인가구가 지역사회 안에서 정서적으로 소통하고 관계를 형성할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

