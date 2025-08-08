"尹어게인 함께" vs "헌정사 죄인"...野 선명성 경쟁 가열

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김문수·장동혁, 尹 거리 좁히기 전략

정청래 맞서 강성파 원하는 분위기

국민의힘 대표 본선거 대결이 찬탄(탄핵 찬성)파와 반탄(탄핵 반대)파 간 2 대 2 구도로 결정된 지 하루도 지나지 않아 양쪽의 선명성 경쟁에 불이 붙고 있다.

반탄파는 '대여투쟁을 위한 단일대오'를 전면에 내세우며 강경 노선에 힘을 싣고 있다. 장동혁 의원은 8일 SBS 라디오에서 "윤어게인 주장 중 핵심은 자유민주주의 체제를 확고히 지켜야 한다는 것"이라며 "그 주장에 대해 함께 가지 못할 이유가 없다. 충분히 수용한다"고 밝혔다. 윤 전 대통령이 입당하면 받아주겠냐는 질문에는 "다시 입당한다면 당에 도움이 되는 순간에 입당 신청을 할 것"이라며 "신청을 받지 못할 이유는 없다"고 답했다.

김문수 전 고용노동부 장관도 전날 "계엄을 해서 누가 죽었거나 다쳤거나 그런 것은 없지 않냐"며 윤 전 대통령과 12·3 비상계엄에 유연한 태도를 보였다. 핵심 지지층 결집을 위해 강성 보수 이미지를 극대화하는 전략으로 풀이된다.

반면 찬탄파는 반탄 후보의 강성 발언에 비판의 날을 세웠다. 당 지지율이 역대 최저치를 기록하는 위기 상황에서 당 쇄신을 바라는 지지층 표심을 끌어오기 위한 전략으로 풀이된다. 조경태 의원은 이날 MBC 라디오에서 체포영장 집행을 거부한 윤 전 대통령을 향해 "비루하기 짝이 없다. 아주 더럽고 추악하다"고 강한 어조로 비판했다. 김 전 장관과 장 의원을 겨냥해서는 "윤어게인 세력과 손을 잡는 것은 해당행위"라고 했다.

안철수 의원도 사회관계망서비스(SNS)에서 "계엄 3형제 전한길·김문수·장동혁은 대한민국 헌정사의 죄인"이라고 직격했다. 안 의원은 "이들이 국민의힘을 '내란정당'으로 몰아가려는 민주당에게 명분을 주고 있다"며 "이재명 민주당과 같은 편이 아닌지 되묻지 않을 수 없다"고 했다.

다만 정청래 더불어민주당 대표의 초강경 모드가 반탄파 결집을 강화하고 있다는 관측도 나온다. 국민의힘 한 다선 의원은 "당심이 김 전 장관이나 장 의원 등 강경파 쪽으로 기운 것 같다"면서도 "강할 땐 강하더라도 여당에 맞서 이기기 위해선 지혜롭고 노련한 전략이 필요하다"고 말했다.





한편 국민의힘은 이날 대구·경북을 시작으로 12일 부산·울산·경남, 13일 충청·호남, 14일 수도권·강원·제주 등 합동연설회를 이어간다. 당 대표 후보 방송토론회는 오는 10일, 17일, 19일에 진행한 뒤 22일 전당대회를 연다.





