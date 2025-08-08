서대문구, 북가좌2동 복합청사에 ‘해담는 도서관’ 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 서대문구(구청장 이성헌)는 북가좌2동 복합청사(응암로 131) 2~3층에 조성된 ‘해담는 도서관’이 지난달 31일 개관식을 갖고 이번 주부터 주민을 맞이하고 있다고 8일 밝혔다.

서대문구 ‘해담는 도서관’ 중앙 서가. 서대문구 제공.

해담는 도서관은 구에서 직영으로 운영하며, 월~목요일 오전 9시~오후 6시, 토·일요일 오전 9시~오후 5시까지 문을 연다. 매주 금요일과 법정공휴일은 휴관한다.

도서관 2층에는 안내데스크, 어린이열람실, 임산부휴게실 등이 마련됐고 3층에는 종합열람실과 프로그램실이 꾸며졌다. 해담는 도서관은 앞으로 독서동아리, 자원봉사, 저자와의 만남, 방학 프로그램, 그림책 읽어주기, 인문학 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 운영할 계획이다.





이성헌 서대문구청장은 “도서관이 책과 쉼을 나누는 동네 사랑방이 되길 기대한다”며 “다채로운 프로그램과 서비스로 많은 분이 찾으실 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

서대문구 북가좌2동 복합청사 전경. 서대문구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

