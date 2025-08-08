정읍시, 정기분 주민세 13억 7,100만원 부과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 정읍시가 올해 정기분 주민세 총 5만 4,469건에 대해 13억 7,100만원을 부과·고지했다.

8일 시에 따르면 주민세는 매년 7월 1일 기준 정읍시에 주소를 둔 개인(세대주), 사업소를 둔 법인, 전년도 부가가치세 과세표준액이 8,000만원 이상인 개인사업자에게 부과되는 지방세다.

이는 복지, 안전, 환경 등 지역사회 공동경비 재원을 마련하기 위한 것으로, 정기적으로 부과된다.

올해 부과된 주민세는 개인 세대주에게 1만 1,000원, 개인사업자에게 5만 5,000원이 부과됐다. 법인의 경우 자본금 규모에 따라 5만5,000원에서 최대 22만원까지 차등 부과된다.

시는 각 세대와 사업장에 고지서를 우편으로 발송하고, 납세자의 편의를 위해 다양한 납부 방법을 안내하고 있다.

납부 방법은 ▲은행 CD/ATM 기기 ▲지방세 ARS ▲인터넷 위택스 ▲지방세입 계좌 또는 가상계좌 이체 등을 통해 가능하며 납부 기한은 내달 1일까지이며, 이를 넘길 경우 3%의 가산세가 부과된다.





시 관계자는 "주민세는 정읍시 재정의 중요한 기반이 되는 세목으로, 시민 여러분의 성실한 납부를 부탁드린다"며 "고지서를 받지 못했거나 사업장 정보가 변경된 경우에는 시청 세정과 또는 읍·면·동 주민센터에 문의해달라"고 말했다.





