울주군, 전국 최초 ‘디지털 갑상샘방호약품 보관시스템’ 구축… 방사능재난 대비 선도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산 울주군이 전국 최초로 사물인터넷 기술을 활용한 '디지털 갑상샘방호약품 보관시스템'을 구축했다.

이 시스템은 방사능재난 발생 시 신속하고 체계적인 약품 배포를 가능하게 하기 위해 마련됐다.

울주군 전국 최초 ‘디지털 갑상샘방호약품 보관시스템’.

AD

디지털 보관시스템은 갑상샘방호약품의 보관 환경을 실시간으로 모니터링하고 약품의 종류와 수량까지 자동으로 관리할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 방사능재난 대응의 핵심인 약품 배포 과정의 효율성과 신속성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

기존에는 울주군이 약품을 창고에 보관하며 월 1회 수기 방식으로 온·습도를 점검해왔으나, 폭염·한파 등 급격한 온도 변화에 실시간 대응이 어려운 한계가 있었다.

새롭게 도입된 보관함은 IoT 센서를 통해 내부 온·습도를 자동으로 제어하며, 보관 위치별 약품 정보도 실시간으로 확인할 수 있다. 또 마을별로 구분된 NFC 태그 또는 QR코드를 통해 잠금장치를 해제하고, 배포 현황을 기록·조회하는 기능도 포함됐다.

비상상황 시에는 원격으로 도어락을 개방하는 일괄 자동 열림 기능을 통해 재난 대응의 골든타임 확보에도 기여할 수 있다.

현재 울주군은 온산읍, 온양읍, 청량읍, 서생면 등 4개 행정복지센터에 우선 설치를 완료해, 향후 나머지 8개 읍·면으로 확대 설치를 추진할 계획이다.





AD

울주군 관계자는 "이번 디지털 보관시스템 구축은 단순한 장비 개선을 넘어, 현장 중심의 방호 체계와 주민이 체감할 수 있는 재난대응 역량 강화를 위한 발판"이라며 "ICT 기술을 활용한 선제적 안전관리 시스템 구축에 박차를 가하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>