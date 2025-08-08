애터미, 말복 맞아 정안면 어르신에 삼계탕 200세트 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정안면 39개 경로당에 전달… "폭염 속 건강한 여름나기 응원"



충남 공주시는 지난 7일, 애터미㈜(회장 박한길)가 지역 어르신들의 건강한 여름나기를 위해 삼계탕 200세트를 기탁했다고 8일 밝혔다.

이번 나눔은 입추이자 말복을 앞두고 연일 이어지는 폭염 속에서 무더위에 취약한 어르신들을 돕기 위해 마련됐다.

정안면은 기탁받은 삼계탕을 관내 32개 마을 39개소 경로당에 전달할 계획이다.

박한길 애터미 회장은 "말복을 맞아 어르신들께 작은 보탬이 되고자 삼계탕을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔을 지속하겠다"고 밝혔다.

시 관계자는 "어르신들을 위한 온정에 깊이 감사드린다"며 "폭염에 지친 어르신들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.





한편 애터미㈜는 꾸준한 지역사회 관심과 다양한 사회공헌활동으로 이웃사랑을 실천하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

