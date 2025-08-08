옷이 아이스크림이라고?… 롯데百 광복점, 시원한 티셔츠! ‘폴햄X죠크박’ 팝업스토어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의류·굿즈 80%까지 할인, 아이스크림·굿즈 증정



최근 이종 업계 간 콜라보, 소비자 교감 수단 활용

폭염에 갇힌 여름, 만약 당신의 옷이 아이스크림이라면?

무더운 여름을 잊게 만드는 이색 '쿨링 마케팅'이 유통가에 펼쳐져 눈길을 붙잡는다.

롯데백화점 광복점은 8일부터 14일까지 지하 1층 아쿠아분수대 행사장에서 '폴햄X죠크박 팝업스토어'를 진행한다.

이번 팝업스토어는 캐주얼 패션 브랜드 '폴햄'이 롯데웰푸드의 '죠크박' 아이스크림과 협업해 만든 컬렉션을 다양하게 선보인다. 죠크박이 새겨진 의류를 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 또 폴햄 전 품목을 최대 80% 할인 판매를 진행하며 죠스바, 수박바, 스크류바 등 추억의 아이스크림을 모티브로 한 이색 굿즈도 다양하게 출시된다.

휴양지에서 주목받는 대형 수박바 에어 매트와 스크루바 비치타월도 각각 반값에 판매되며 5만원 이상 구매 시 죠스바 키링을 사은품으로 제공한다.

또 구매 고객 대상으로 죠스바, 수박바 등 아이스크림을 증정하며 또 추억의 뽑기 이벤트를 마련해 키링, 에어매트, 비치타월 등 죠크박 굿즈를 경품으로 내건다.

최근 유통가에서는 이종 업계 간 협업을 통해 소비자와 교감 수단으로 활용되는 사례가 많이 늘고 있다. 이번 협업도 패션업계와 식품업계 간의 협업으로 눈길을 끈다. 롯데백화점 부산본점에서 현재 진행하고 있는 '포켓몬스터' 팝업스토어 역시 '부산교통공사'와 협업을 진행한 QR 승차권, 스탬프모으기 이벤트 등은 이색 사례로 손꼽히고 있다.

8일부터 22일까지 롯데백화점 부산본점 지하1층에서 진행될 '스크럽 대디 인 부산' 팝업스토어에서도 롯데자이언츠와 협업한 마스코트, 글러브, 로고 동백꽃 3개입 패키지, 삼진어묵과 협업한 어묵, 대파 모양 2개입 패키지 및 부산 말을 모티브로 한 '마!' 스페셜 쉐입 등 이색 협업 제품들이 다양하게 선보일 예정이다.





롯데백화점 광복점 한성훈 팀장은 "요즘 소비자는 재미있고 기념적인 경험을 원한다"며 "이번 폴햄X죠크박 팝업은 인기 브랜드와 감성 굿즈의 시너지로 고객에게 색다른 즐거움을 선사할 것"이라고 기대했다.

롯데백화점 광복점이 오는 14일까지 지하 1층 아쿠아분수대 행사장에서 '폴햄X죠크박 팝업스토어'를 진행하고 있다.

