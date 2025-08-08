삼성한국형TDF2050(UH) 3년 장기수익률 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성자산운용은 대표적인 생애주기 펀드인 '삼성한국형TDF2050(UH)'가 3년 수익률 51.4%를 달성했다고 8일 밝혔다. 국내 전체 TDF 2050 빈티지(은퇴 시점을 가리키는 숫자) 가운데 1위를 달성했다고 설명했다. 전체 TDF 2050 빈티지 평균 수익률(36.6%)을 크게 앞서는 성과다.

삼성한국형TDF2050(UH)은 2년 수익률 38.8%로 1위, 1년 수익률 19.9%로 2위를 차지했다. 은퇴까지 시간이 충분한 30대 투자자들에게 TDF는 장기투자를 통해 복리효과를 극대화할 수 있어 핵심적인 연금자산으로 적합하다는 평가를 받는다.

타깃데이트펀드(TDF)는 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권의 비중을 자동으로 조절해주는 펀드로, 연금 운용에 최적화된 상품으로 평가받는다. 은퇴 시점을 2050년으로 설정한 근로자를 위한 펀드에는 '2050'이라는 숫자가 붙는다. 은퇴 시기에 맞게 주식과 채권의 투자비중을 알아서 조정해주기 때문에 쉽고 편하게 은퇴를 준비하려는 고객들에게 인기가 있는 상품이다

최근 한국경영자총협회가 발표한 '2025 직장인 퇴직연금 인식조사' 결과는 이러한 흐름을 뒷받침한다. 30대 직장인들은 퇴직연금 운용에 가장 적극적이고 개방적인 태도를 보이는 반면, 50대는 비교적 보수적인 자산관리를 선호하는 것으로 나타났다. 이는 연령대별로 노후 준비에 대한 접근법과 니즈가 다르다는 것을 보여준다.

많은 직장인이 노후 준비의 필요성은 느끼지만, 막상 투자를 시작하는 데에는 어려움을 겪고 있다. 해당 조사에 따르면 전체 응답자의 약 57.1%가 "연금에 관심은 있지만 어떻게 운용해야 할지 모르겠다"고 답하며 정보 부족과 실행력 부족을 큰 과제로 꼽았다.

TDF는 별도의 투자 지식이 없어도 전문가의 운용 전략에 따라 자산 배분이 이뤄지므로 바쁜 직장인들에게 편리한 솔루션이 될 수 있다. 장기 운용이 필수적인 퇴직연금 시장에서 TDF는 투자자들의 안정적인 노후 준비를 돕는 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

신재광 삼성자산운용 멀티에셋운용본부장은 "30대는 투자 기간이 길기 때문에 지금부터 전략적인 연금투자가 장기 성과에 큰 차이를 만든다"며 "삼성TDF는 생애주기에 맞는 자산배분으로 퇴직 시점까지 일관된 운용 전략을 제공해 투자자들의 연금자산 관리를 도울 수 있다"고 말했다.





AD

삼성자산운용 TDF 시리즈는 우수한 성과에 힘입어 7월 유입액 817억원을 달성했다. 6월에 이어 7월에도 TDF 자금 유입액 1위를 기록했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>