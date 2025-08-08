[백종민의 딥테크]인재 경쟁, 현재보다 미래를 보자

AI 시대 핵심 인재 한인 과학자

협력 강요는 단절 부를 수도

외교적 보호와 성장 지원이 우선

인공지능(AI) 시대에 인재는 가장 중요한 자원이다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU), SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 반도체가 꼭 필요하더라도 결국 사람이 있어야 결과물을 만들어 낼 수 있다. 연구 현장은 물론, 딥테크 기업에서도 사람의 중요성은 핵심이다. 사람은 어디에서든 연구하고 일을 할 수 있고 생산도 가능하다. 심지어 로봇마저도 인간을 흉내 낼 수 있는데 개발의 초점이 맞춰져 있다. '사람처럼' 행동하거나 작동하는 서비스나 기계에 대한 요구가 큰 이유다.

물품이나 서비스가 국경을 넘어 이동하는 무역이 생겨난 것도 결국 수요 때문이다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯 재화나 사람은 수요가 큰 곳으로 몰린다. 지금 미국과 중국으로 인재가 몰리는 이유다. 흘러가는 사람을 빼앗길 수만은 없다. 방법은 협력 강화다. 해외에서 큰 활약을 하는 인력을 활용할 수 있다면 금상첨화다. 최근 과학기술계 핵심 인사들이 캐나다, 미국, 유럽으로 향한 이유다. 현지 과학자, 연구소와의 협력을 모색하기 위해서다. 그중 핵심이 한미 과학기술학술대회(UKC)다. 한인 과학자들과 연계의 장이다. 과기정통부도 참여한다.

한인 과학자, 엔지니어를 통해 확보한 지식이나 정보는 과거 개발 시대에는 물론, G7 급 국가로 성장한 지금도 중요하다. 최첨단 기술과 정책을 경험한 이들의 노하우는 '초특급 자산'이다.

잊지 말아야 할 대목이 있다. 지나친 요구다. 현재 국가 간 경쟁은 기술 패권 경쟁이다. 기술을 가진 국가와 기업은 유출을 막으려 하는 것이 기본 방침이다. 직업 선택의 자유가 철저한 미국에서는 애플, 메타, 오픈AI, 테슬라 등 AI시대의 최첨단 기업 간에도 이직이 자유롭다. 기업을 옮아가며 확보한 지식이 퍼져나간다. 해외 기업으로의 이직은 다르다. 지속적인 관찰이 이뤄진다. 정부와의 협력도 마찬가지다. 그렇기에 우리에게 협력하는 한인 인재들은 너무나 소중하다.

현장의 목소리는 다른 방향을 가리킨다. 기자가 만난 한 인사는 "미국에서는 한국, 대만, 이스라엘 출신에 대한 경계심이 크다"고 했다. 두뇌가 명석하고 근면하지만, 모국에 대한 충성심이 크다는 이유에서라고 설명했다. 이들이 가진 기술이나 정보가 모국으로 흘러갈 가능성이 있다는 사실을 인식하고 있다는 뜻이다. 다른 한인 과학자는 "한국 정부가 우리를 소중하게 다뤄야 한다"고 말했다. 이 과학자의 발언이 어떤 의미인지 기자는 이해했다. 언제든 스파이로 몰릴 수 있다는 위기감이다.

기자가 뉴욕 특파원으로 근무할 때도 비슷한 고충을 밝힌 이가 있다. 김동석 미주한인유권자연대(KAGC) 대표다. 그와 한국 정부의 관계에 대해 미 정보기관은 눈길을 떼지 않고 있었던 것이다. 자신의 경험 탓일까. 김 대표는 도널드 트럼프 행정부의 초강경 이민 정책으로 인해 재미교포가 부당한 피해를 보지 않도록 정부가 미국 정부를 상대로 적극적인 외교 노력을 해 달라고 당부했다. 그가 걱정하는 교포에는 과학자나 기술자도 포함된다. 외교가의 관계자도 "해외에 있는 한인들이 잘되도록 지원하는 데 주력해야지 그들에게 지나친 협력을 압박해서는 안 된다"고 조언했다.





7일(현지시간) 나스닥 시장에 상장한 미국 우주기업 파이어플라이 에어로스페이스가 화제다. 지난 3월 민간 기업으로는 최초로 무인 탐사선의 달 착륙을 성공시킨 기업이지만 제이슨 김 최고경영자(CEO)가 한국계이기 때문이다. 그는 미국인이다. 그에게 한국과의 협력을 요구하기보다는 더욱 비상하게 응원하는 것이 지금 우리가 할 수 있는 일이 아닐까. 젠슨 황 엔비디아 CEO처럼 트럼프 대통령을 움직일 수 있는 한인이 나오게 지원해야지, 지나친 요구로 그들의 길을 막아서는 안 된다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

