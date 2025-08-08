박동식 사천시장과 함께한 '청렴 간담회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

슬기로운 청렴 업무 수행을 위한 소통



경남 사천시는 박동식 시장 주재로 내부 청렴 행정 강화를 위한 『슬기로운 청렴 업무 수행 바로 알기』 간담회를 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 간담회는 공정한 업무 수행 방법과 청렴 수범사례를 공유하고, 부서별 반부패·청렴 실천 과제를 점검하는 소통의 시간으로 계약, 보조금, 제·세정, 인허가 부서 팀장 및 담당자들이 참석했다.

사천시, 박동식 시장과 함께한 ‘청렴 간담회’ 사진.

부패 취약 분야에 대한 실무자의 문제 인식과 개선 의견을 수렴하고, 각 부서의 청렴 실천 방안과 수범사례를 공유하는 한편, 소극 행정 사례와 행정 불신 해소를 위한 적극 행정 방안도 논의됐다.

특히, 청탁금지법, 공무원 행동강령 등 관련 제도 안내와 함께 시민 신뢰 회복을 위한 공정하고 투명한 업무 수행의 중요성이 강조됐다.





박동식 시장은 "청렴은 공직자의 기본이자 시민과의 신뢰를 지키는 첫걸음"이라며, "앞으로도 정기적인 소통을 통해 청렴 행정이 일상이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

