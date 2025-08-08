[책읽는 국회의원]구글 떠나 정치 택한 IT 전문가…이해민 "추구할 가치 있다면 대가는..."

다독보다 깊이 읽기로 삶의 철학 체화

사법개혁 등 이뤄내야

디지털 전환 시대 일자리 안전망 고민

편집자주 국회의원 서재에는 많은 정보가 녹아 있다. 무엇을 고민하는지, 어떤 정책을 준비하는지, 관심사는 무엇인지에 관한 다양한 정보. 주요 현안에 관한 입법은 그러한 정보의 축적을 토대로 이뤄진다. 책을 매개로 국회의원들의 삶을 조명하고, 정치 철학을 들여다본다.



"마음에 드는 책은 20년 이상 읽고 또 읽어요. 그럼 어느새 행간이 보이고, 글과 글 사이의 이야기가 보여요. 낯선 곳으로 출장을 갈 때, 아이를 키울 때 이렇게 다른 상황에 놓일 때 같은 책에서도 다른 게 느껴지는데 그것이 주는 즐거움이 있어요. 오랜 기간 같은 책을 읽다 보면 어느새 그 책이 내재화되는 것 같아요."

일 빼놓고는 유일한 취미가 독서라는 이해민 조국혁신당 의원은 많은 책을 읽기보다는 한 권의 책을 읽고, 또 읽는 독서를 해왔다. 서가에는 오래전에 출간돼 빛이 바랬지만, 소중히 보관된 듯한 책이 여러 권 보였다. 많은 책을 읽는다는 뜻의 다독(多讀)과는 다르지만, 오래전부터 읽어왔던 책 속에서 스스로를 읽어내는 듯해 보였다.

그가 가장 사랑하는 책은 중국 문화대혁명 시기를 살아간 사람의 이야기를 다룬 책 '사람아 아 사람아'였다. 다이호우잉이 쓰고 신영복이 번역한 이 책을 1997년 구매한 뒤 28년째 곁에 두고 있다. 그가 책을 처음 읽은 지 10년 정도 됐을 때 못 참고 줄을 그은 대목이 있는데 그 내용은 다음과 같다.

이해민 조국혁신당 의원이 7일 국회 의원회관에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 2025.8.7 김현민 기자

"추구할 만한 가치가 있다는 확신을 가질 수만 있다면 대가 따위는 아무것도 아니다."

책 속의 그 말은 삶 속에서 실현됐다. 소중히 간직했던 그 말대로 지난해 정치에 뛰어들었다. 세계적 기업인 구글에서 일했던 그는 조국 전 조국혁신당 대표 제안을 받고 곧바로 정치 활동을 결심했다. 미국 영주권도, 팰로앨토의 저택도 머리에서 지웠다. 일단 행동에 옮기는 게 중요했고, 뒷수습은 나중의 일이었다. 미련이나 후회를 남겨두지 않으려 한 것은 어쩌면 오랜 기간 읽어 삶 속에서 체화된 책 한 구절 때문인지도 모른다.

그는 최근 조 전 대표가 옥중에서 쓴 '조국의 공부'를 읽었다. 감옥에서 꾹꾹 눌러쓴 글에 숙연함을 느꼈던 이 의원은 검찰 개혁과 함께 사법개혁 당위성을 재확인했다고 했다. 80회째 광복절을 맞는 그는 반민특위의 실패를 거론하며 "이번 광복절은 실질 광복과 독립, 사회적인 민주화 두 가지를 한꺼번에 이뤄내야 한다는 생각이 들었다"며 "검찰개혁, 사법개혁, 반헌특위와 감사원 개혁의 필요성을 다시금 절실히 느꼈다"고 말했다.

IT 전문가이기도 한 그는 지난 연말 국회를 통과한 인공지능(AI)기본법과 관련해 의정대상 우수법률안 상을 받았다. 당시 선정 사유를 보면 "기술의 혁신과 산업 발전을 촉진하면서도 안전성과 윤리성을 확보할 수 있는 균형 잡힌 제도적 발전 근거를 마련했다"며 "엔지니어 출신 전문성을 가진 의원의 활약이 돋보였다"는 내용이 담겼다. 이 의원은 최근 AI와 로봇 등으로 달라진 세상 이후를 대비한 법안도 준비 중이다.

이 의원은 최근 AI와 로봇 등으로 달라진 세상 이후를 대비한 법안도 준비 중이다. 산업혁명에 버금가는 AI 시대로의 전환 과정에서 생산성 향상 성과 가운에 일부를 국가가 사회적 안전망 구축에 활용하도록 하는 내용이다.

이 의원은 "AI 시대로 가면서 일자리가 없어지고 새롭게 생기게 될 것인데 그 사이에 시차가 있을 것"이라며 "일자리를 잃은 사람들에 대한 재교육 등 사회적 뒷받침을 국가가 해야 한다"고 말했다.





그는 광범위한 생산환경의 변화를 노동시간과 부의 재분배라는 관점에서 봤다. 이 의원은 "생산성이 증대되면서 고용을 줄이거나 근로시간을 단축해도 되는 상황이 올 수 있다"면서 이 과정을 그는 두려워하기보다는 여가시간의 확대나 그동안 해왔던 일의 내용이 달라지는 과정으로 봤다. 특히 부의 재분배에 대해서는 우려했다. 그는 "기업이 결국 계속 영속하기 위해서는 소비할 수 있는 소비자가 있어야 한다"며 "기업 활동을 오래 한 만큼 이 문제에 대해서 설득할 자신이 있다"고 말했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

