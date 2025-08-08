코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세

외국인·기관 매도세
코스닥은 상승 출발
코스피가 하락하고 있다. 외국인과 기관이 주식을 대거 팔면서다.
8일 오전 9시15분 코스피는 전 거래일 대비 0.15% 내린 3222.95에 거래되고 있다. 이날 코스피는 전일보다 0.22% 내린 3220.58에 개장했다.
코스피는 외국인과 기관이 순매도하며 지수하락을 이끌고 있다. 외국인과 기관이 각각 1352억원, 691억원 순매도하고 있으며 개인은 2004억원 순매수하고 있다.
시가총액 상위 종목들은 대체로 약세다.
특히 한화에어로스페이스가 3.33% 하락하고 있다. HD현대중공업과 한화오션도 각각 0.95%와 1.11% 하락하고 있다. KB금융은 1.3%, 두산에너빌리티는 0.76% 내리고 있다.
LG에너지솔루션(-0.65%), 삼성바이오로직스(-0.58%), 셀트리온(-0.29%)도 약세다.
삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.99%와 0.76% 상승하고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 주요 주가지수가 부진한 흐름을 보이는 가운데서도 필라델피아반도체지수는 1.5%가량 상승한 영향이다.
전날 장마감 이후 2분기 실적을 내놓은 LIG넥스원은 10%대 중반의 급락세를 보이고 있다. 전날 오후 2분기 실적을 발표한 SK케미칼 역시 7% 크게 하락하고 있다.
같은 시간 코스닥은 0.62%오른 810.77에 거래되고 있다. 이날 코스닥은 전일보다 0.08% 오른 806.43에 출발했다.
코스닥 시가총액 상위 종목들은 혼조세다.
알테오젠은 보합이고, 펩트론(-1.45%), 파마리서치(-2.55%) 등은 내리고 있다. HLB와 리가켐바이오, 휴젤은 강보합세에 그친다.
에코프로비엠은 0.56% 내리고 있고, 에코프로는 강보합세다.
서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 4.2원(0.3%) 내린 달러당 1381.8원에 거래되고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 "장중 대주주 양도세 등 세제개편안 관련 소식과 네이버(NAVER), 달바글로벌, 롯데케미칼 등 개별 실적 발표에 영향을 받으며 종목 장세의 색깔이 짙어질 전망"이라고 설명했다.
이어 "MSCI가 8월 리뷰를 통해, MSCI 한국 지수에서 두산, 효성중공업, LIG넥스원, CJ제일제당, LG이노텍, SKC 등 일부 종목들의 편출입을 결정했다"면서 "해당 주식 간 외국인 수급 및 주가 흐름에 차별화가 나타날 것으로 판단한다"고 전망했다.
이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
