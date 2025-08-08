코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인·기관 매도세

코스닥은 상승 출발

코스피가 하락하고 있다. 외국인과 기관이 주식을 대거 팔면서다.

8일 오전 9시15분 코스피는 전 거래일 대비 0.15% 내린 3222.95에 거래되고 있다. 이날 코스피는 전일보다 0.22% 내린 3220.58에 개장했다.

코스피는 외국인과 기관이 순매도하며 지수하락을 이끌고 있다. 외국인과 기관이 각각 1352억원, 691억원 순매도하고 있으며 개인은 2004억원 순매수하고 있다.

6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 15.94p(0.50%) 내린 3182.06로 코스닥은 0.27% 내린 796.48로 원-달러 환율은 1.0원 내린 1,387.3원 장을 시작했다. 2025.8.6 조용준 기자

시가총액 상위 종목들은 대체로 약세다.

특히 한화에어로스페이스가 3.33% 하락하고 있다. HD현대중공업과 한화오션도 각각 0.95%와 1.11% 하락하고 있다. KB금융은 1.3%, 두산에너빌리티는 0.76% 내리고 있다.

LG에너지솔루션(-0.65%), 삼성바이오로직스(-0.58%), 셀트리온(-0.29%)도 약세다.

삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.99%와 0.76% 상승하고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 주요 주가지수가 부진한 흐름을 보이는 가운데서도 필라델피아반도체지수는 1.5%가량 상승한 영향이다.

전날 장마감 이후 2분기 실적을 내놓은 LIG넥스원은 10%대 중반의 급락세를 보이고 있다. 전날 오후 2분기 실적을 발표한 SK케미칼 역시 7% 크게 하락하고 있다.

같은 시간 코스닥은 0.62%오른 810.77에 거래되고 있다. 이날 코스닥은 전일보다 0.08% 오른 806.43에 출발했다.

코스닥 시가총액 상위 종목들은 혼조세다.

알테오젠은 보합이고, 펩트론(-1.45%), 파마리서치(-2.55%) 등은 내리고 있다. HLB와 리가켐바이오, 휴젤은 강보합세에 그친다.

에코프로비엠은 0.56% 내리고 있고, 에코프로는 강보합세다.

서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 4.2원(0.3%) 내린 달러당 1381.8원에 거래되고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "장중 대주주 양도세 등 세제개편안 관련 소식과 네이버(NAVER), 달바글로벌, 롯데케미칼 등 개별 실적 발표에 영향을 받으며 종목 장세의 색깔이 짙어질 전망"이라고 설명했다.





이어 "MSCI가 8월 리뷰를 통해, MSCI 한국 지수에서 두산, 효성중공업, LIG넥스원, CJ제일제당, LG이노텍, SKC 등 일부 종목들의 편출입을 결정했다"면서 "해당 주식 간 외국인 수급 및 주가 흐름에 차별화가 나타날 것으로 판단한다"고 전망했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

