중진공, '중소벤처기업-숲지기' 3기 출범

중진공 연수사업 콘텐츠 홍보

유학생 10명 선발…글로벌 수요 부응

중소벤처기업진흥공단은 8일 서울 양천구 중진공 스마트워크센터에서 '2025년 중소벤처기업-숲(SSUP)지기 발대식'을 개최했다고 밝혔다.

중소벤처기업진흥공단

이번에 선발된 중소벤처기업-숲지기는 총 30명으로, 중진공 연수사업의 콘텐츠 홍보와 확산을 담당할 연수 서포터즈다. 올해는 외국인 유학생 10명을 함께 선발해 글로벌 연수 수요에 부응하고 다국적 이용자를 위한 연수 생태계를 조성하기 위해 활동할 예정이다.

올해로 3기를 맞이한 중소벤처기업-숲지기는 ▲연수 수강 후기 작성 ▲사회관계망서비스(SNS) 홍보 콘텐츠 제작 ▲온·오프라인 연수 연계 커리큘럼 제안 ▲글로벌 이용자 관점의 개선 아이디어 도출 등 다양한 활동을 전개할 예정이다. 활동기간은 10월31일까지 약 3개월이다.





조한교 중진공 인력성장이사는 "앞으로도 국내외 중소기업의 (예비)재직자들이 함께 성장할 수 있도록 현장 의견을 반영하고, 연수 플랫폼을 지속해서 개선해 나가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

