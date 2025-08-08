흑석9구역, 최고 25층·1540가구 대단지로 재탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건축·경관 분야 변경 심의안 통과

지역 주민 개방 커뮤니티 단지 조성

9호선 흑석역 인근 흑석동 90번지가 1540가구 대단지로 탈바꿈한다.

서울시는정비사업 통합심의위원회를 열고 '흑석재정비촉진지구 흑석9구역 주택정비형 재개발사업'에 대한 건축·경관 분야 변경 심의안을 통과시켰다고 8일 밝혔다.

흑석9구역 조감도. 서울시 제공

대상지는 지하철 9호선 흑석역과 올림픽대로 인근에 위치한 곳이다. 추후 이곳에는 20개동, 지하 7층~지상 25층 규모의 공동주택 1540가구와 부대복리시설이 들어설 전망이다.

단지는 주 출입구를 중심으로 건축물 입면 디자인을 개선해 주변 경관과의 조화를 이끌어내는 방향으로 조성된다. 또한 기존 소규모 2개소로 계획된 어린이집을 1개소로 통합해 시설 규모를 확대하기로 했다.

지역사회 커뮤니티 시설은 주민 의견을 반영해 두 개의 동을 아우르는 전망대와 라운지를 마련하기로 했다. 주거 만족도 향상과 함께 지역사회와의 연계를 고려했다.

흑석9구역 배치도. 서울시 제공

활용성을 높이고자 양 동에 커뮤니티시설을 분산 배치하고 재난 발생 시 신속한 대피가 가능하도록 연결통로의 공간도 신설한다. 또한 전용 엘리베이터와 계단을 통해 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 개방될 전망이다. 시는 통합심의에서 연결통로의 구조적 안정성을 확보하도록 주문했다.





최진석 서울시 주택실장은 "흑석동 일대에 지역 특성을 살린 공간이 도입되면서 지역 활성화가 기대된다"며 "사업성 확보뿐만 아니라 공공성이 강화된 주택단지를 조성해 주민의 삶과 지역의 균형 발전을 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

