문화유산 한양도성에 아이돌 생일 스티커 왜 붙여…서경덕 "시민의식 개선돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이돌 생일 맞아 소속사서 이벤트 진행

'문화유산' 한양도성 내에 스티커 붙여

뒤처리 미흡으로 자국 남기도

소속사 직원으로 추정되는 남성이 한양도성 내에 스티커를 붙이는 모습. 서경덕 페이스북

AD

최근 유명 남자 아이돌의 생일 맞아 소속사가 진행한 행사에서 문화유산 한양도성에 스티커가 붙는 등의 논란이 일자 서경덕 성신여대 교수가 "문화유산의 중요성을 일깨우기 위해 교육이 확대돼야 한다"고 강조했다.

8일 서경덕 교수는 자신의 페이스북을 통해 "유명 아이돌 가수 생일을 맞아 소속사 측에서 진행한 이벤트가 논란이 되고 있다"라며 "몇몇 언론 보도에 따르면 지난 2일 해당 소속사는 소속 아이돌 멤버의 생일을 맞아 서울 시내 26곳에 스티커를 숨기고 이를 찾아낸 팬들에게 애장품을 주는 행사를 진행했다"라고 전했다.

이어 "그런데 문제는 현존하는 세계의 도성 중 가장 규모가 크고 역사가 오래된 한양도성 보호구역 내 시설물에 이벤트용 스티커를 붙여 놨다는 것"이라며 "더 황당한 건 당시 뒤처리를 제대로 하지 않아 시설물에는 스티커가 뜯겨나간 흔적이 남아 있었다는 것"이라고 지적했다.





AD

지난 1월 한 방송사 제작진이 유네스코 세계유산에 등재된 병산서원에서 소품 설치를 위해 못을 박았던 점도 언급했다. 서 교수는 "이런 일이 계속 벌어지지 않으려면 문화유산의 중요성에 관한 '시민의식'을 개선해야만 할 것"이라며 "그러기 위해서는 정부 및 지자체에서 시민들을 대상으로 관련 교육을 확대해 나가는 것이 좋은 방법이라 생각한다"라고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>