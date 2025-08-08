12년 후원 필리핀 소녀와 재회한 방송인 이정민

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

-14년 만에 다시 떠난 필리핀 비전트립

-후원 어린이 체리와 감동 재회

-현지 컴패션 스태프들에게도 감동받아

후원 어린이 체리와 따뜻한 재회를 나누며 즐거운 시간을 보내고 있는 아나운서 출신 방송인 이정민. 한국컴패션

국제어린이양육기구 컴패션은 7일 아나운서 출신 방송인 이정민과의 인터뷰 영상 '그리스도로 사는 세상 이야기(이하 '그사세')를 공개했다.

필리핀 비전트립 현지에서 진행된 이번 영상에서 이정민은 현지 아이들과의 만남을 통해 받은 감동, 12년간 후원해온 아동 체리와의 특별한 재회, 그리고 컴패션을 통해 이어진 남편과의 첫 만남 등 진솔한 이야기를 전했다.

'그사세'는 크리스천 연예인들의 삶과 가치, 나눔 이야기를 담은 한국컴패션의 인터뷰 시리즈로, 매월 첫째 주 목요일 유튜브를 통해 공개된다. 최근에는 개그우먼 송은이, 가수 김범수, 배우 박시은, 축구해설위원 이영표 등 다양한 분야의 게스트들이 출연했다.

컴패션 비전트립은 후원자가 양육 현장을 방문해 어린이들의 삶을 직접 경험하고 교류하는 프로그램이다. 2011년 이후 14년 만에 다시 비전트립에 참여한 이정민은, "현지 아이들의 모습을 보며, 아나운서를 꿈꾸던 시절의 마음이 자연스럽게 떠올랐다"고 회상했다. 특히 열악한 현실로 인해 꿈을 타협하려는 아이들에게 "스스로를 과소평가하거나 한계를 짓지 말고, 꿈을 크게 가지길 바란다"며 진심 어린 격려를 전했다.

12년 간 후원해온 어린이 체리와도 재회했다. 이정민은 서툰 한글로 쓴 정성껏 쓴 편지를 건네준 체리에게 "이렇게 잘 커줘서 고맙다. 넌 정말 특별한 사람이야(You are so special)'라고 말했다. 체리를 눈물을 흘렸다고 한다.

필리핀 그사세 인터뷰를 진행 중인 아나운서 출신 방송인 이정민. 한국컴패션

이정민은 또 "현지에서 만난 컴패션 어린이들은 무척 밝고 자존감이 충만해 보였다"며 "이번 여정을 통해 진정한 양육의 의미와 진짜 행복에 대해 깊이 고민하게 됐다"고 전했다. 이어 현지 컴패션 스태프들의 헌신적인 모습을 보며 "자신의 삶을 통해 아이들을 섬기는 그들의 모습을 보며, 말로 표현할 수 없는 깊은 울림을 느꼈다"며 "이분들이야말로 제가 만난 '가장 위대한 영웅'이라 생각한다"고 말했다.





이정민은 16년째 컴패션을 통해 꾸준한 나눔을 실천하고 있으며, 가족들과 함께 총 25명의 어린이를 후원하고 있다. 필리핀 비전 트립 '그사세' 인터뷰는 한국컴패션 공식 유튜브 채널에서 영상으로 확인할 수 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

