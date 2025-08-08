동반위, CJ온스타일과 협력사 ESG 지원사업 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말까지 32개 중소 협력사 선정

동반성장위원회는 CJ온스타일과 '2025년 협력사 ESG 지원사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 중소기업의 ESG 경영 강화와 산업생태계 내 상생협력 문화를 확산시키는 공동 과제에 협력하기로 했다. 협력사 ESG 지원사업은 동반위가 2021년부터 운영해 온 대표적인 상생협력 프로그램으로 대·중소기업 간 공급망 차원의 ESG 대응 역량 강화를 목적으로 마련됐다.

CJ온스타일은 2022년 업계 최초로 해당 사업에 참여한 이후, 중소 협력사별 업종 및 규모에 맞는 맞춤형 지원을 지속해서 제공하며 높은 평가를 받아왔다. 올해도 CJ온스타일은 1억원의 상생협력기금을 출연해 연말까지 32개 중소 협력사를 선정해 기업당 최대 500만원 규모의 맞춤형 ESG 지원을 제공할 계획이다. 선정된 기업은 동반위의 중소기업 ESG 표준 가이드라인을 기반으로 맞춤형 ESG 지표를 도출하고, 이에 따른 관련 교육, 컨설팅, 개선 활동 등을 받을 예정이다.

동반위는 이번 사업의 기획과 운영을 총괄하며 ESG 실천 성과가 우수한 중소기업에 동반위 명의의 'ESG 우수 중소기업 확인서'를 발급한다. 해당 확인서를 받은 기업은 다양한 인센티브를 통해 실질적인 혜택도 누릴 수 있다.





곽재욱 동반위 운영처장은 "CJ온스타일과 같은 선도기업이 협력사의 ESG 경영 내재화를 위해 실질적인 자원과 의지를 보여주는 것은 상생의 진정한 본보기"라며 "중소기업이 ESG라는 새로운 흐름에 능동적으로 대응할 수 있도록 동반위도 민관 파트너십을 통해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

