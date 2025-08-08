현대차그룹, 광복 80주년 맞아 독립유공자 보훈 사업 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대자동차그룹이 8일 국가보훈부와 '국가보훈 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 맺고 독립에 헌신한 순국선열의 희생정신을 기리기 위한 독립유공자 보훈 사업 지원에 나선다. 이날 국립서울현충원에서 열린 체결식에 성김 현대차그룹 전략기획담당 사장, 김동욱 전략기획실장(부사장), 권오을 국가보훈부 장관 등이 참석했다.

서울 동작구 국립현충원 유공자 묘역이 깨끗하게 단장되어 있다. 조용준 기자

이번 협약으로 현대차그룹은 독립유공자의 공훈을 기리고 기록을 보존하기 위해 광학문자인식(OCR) 기술을 활용해 독립운동 사료 전산화를 진행한다. 독립유공자 포상·검증 업무의 핵심인 독립운동 사료는 대부분 종이 형태로 관리되고 있다. 현대차그룹은 한글·영어 필기체 정보 인식에 특화한 OCR 기술을 토대로 사료 분석 업무를 지원할 계획이다.

또한 유해봉환식에 필요한 유해운구 차량 및 유가족 이동차량 등 의전차량을 지원한다. 현대차그룹은 이달 예정된 유해봉환식부터 G90 등을 의전차량으로 제공하고 향후 유해봉환 사업에 필요한 차량을 계속해서 지원할 계획이다. 이와 함께 유해봉환식 참석 유가족들을 현대 모터스튜디오 고양으로 초청하는 프로그램도 진행한다. 아울러 서울과 대전 국립현충원에 셔틀버스로 친환경 전기버스를 각 1대씩 기증하는 등 현충원 방문객의 이동 편의를 향상하기 위한 노력도 이어 나가기로 했다.

한편 현대차그룹은 지난 6월 호국보훈의 달을 맞아 순국선열의 희생정신을 기리기 위해 18개 그룹사 임직원이 직접 참여하는 현충원 봉사 캠페인을 펼친 바 있다. 국립서울현충원에서 총 6회차로 운영된 캠페인에는 임직원 250여명이 참가해 ▲묘역 정화 봉사활동 ▲순국선열 묘역 참배 ▲해설사와 함께하는 현충원 견학 같은 다양한 프로그램에 참여했다.





현대차그룹 관계자는 "독립유공자의 희생과 헌신을 기억하고 그 가치를 다음 세대로 전하는 것은 의미 있는 일"이라며 "현대차그룹은 앞으로도 인적·물적 자원과 기술력을 바탕으로 보훈활동에 국가보훈부와 적극 협력할 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

