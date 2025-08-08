하나카드, 여성 아마추어 골프대회 참가자 모집…"총상금 3억"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상금 규모 아마추어 최대

우승자 최대 7000만원·부상

하나카드는 전국 여성 아마추어 골프대회를 개최한다고 8일 밝혔다.

올해 처음 '하나카드 3번 우드 티샷 여자 아마추어 골프대회'를 연다.

다음 달 1일부터 지역 예선을 시작한다. 경기 양평 TPC, 경기 여주 이포CC, 충남당진 플라밍고 CC, 충북 보은 속리산 CC, 경북엠스클럽의성CC, 경남 고성노벨CC, 전북 고창CC, 제주 그린필드 CC에서 진행한다.

다음 달 29일 본선, 30일 결선을 진행한다.

참가를 원하는 골퍼는 오는 22일까지 하나카드 3번 우드 티샷 여자 아마추어 골프대회 공식 홈페이지에서 신청하면 된다. 대회 관련 소식과 세부 일정은 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확인할 수 있다.

하나카드가 뱅골프와 함께 준비한 이번 대회에는 총 3억원(상금 1억원, 상품 2억원)이 걸려 있다. 아마추어 대회 중 최대 규모다.

하나카드 관계자는 "하나카드는 그 동안 스포츠를 통한 사회적 기업 역할 수행을 위해 하나페이 프로 당구단 운영 등 활동을 해왔다"며 "아마추어 선수 지원 관련 다양한 활동을 계속하겠다"고 말했다.

한편 하나금융그룹은 지난 6월 한국프로골프투어(KPGA)와 일본프로골프투어(JGTO)가 공동 주관한 하나은행 인비테이셔널을 개최했다.





다음 달에는 한국여자프로골프투어(KLPGA) 하나금융그룹 챔피언십을 개최한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

