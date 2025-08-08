'내란 공모' 이상민 구속적부심 오늘 심문…구속 계속 여부 판가름

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이르면 이날 늦은 오후 석방 여부 결정

특검, 전날 구속기간 연장

'비상계엄 관련 내란 공모 등 의혹'으로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관이 법원에 청구한 구속적부심사 사건 심문이 8일 오후 진행된다. 이르면 이날 늦은 오후 이 전 장관의 석방 여부가 결정된다.

언론사 단전·단수, 위증, 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부장관이 25일 서울 서초동 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 출석하고 있다. 2025.7.25 조용준 기자

서울중앙지법 형사항소8-1부(부장판사 차승환 최해일 최진숙)는 이날 오후 4시10분에 구속적부심 심문기일을 진행한다.

구속적부심은 피의자에 대한 구속이 적법한지, 구속을 계속할 필요성이 있는지 법원이 심사해 판단하는 절차다. 청구서가 접수된 후 48시간 이내에 피의자를 심문하고, 증거물을 조사해 구속 요건 및 구금의 필요성 등을 종합적으로 다시 판단하게 된다. 이 기간 이 전 장관에 대한 조사는 중단된다.

법원이 수사 관계 서류와 증거물을 접수한 때부터 결정 후 반환된 때까지의 시간은 수사기관의 최장 20일 구속기간에서 제외한다.

앞서 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)은 '계엄 방조 의혹'과 관련해 이 전 장관의 신병을 확보했다. 지난 1일 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 내란 중요임무 종사, 직권남용, 위증 등 혐의를 받는 이 전 장관에 대해 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

이 전 장관은 평시 계엄 주무 부처인 행정안전부의 장관으로서 불법적인 계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받는다.

또 경찰청과 소방청에 언론사 단전 단수 지시를 전달하는 등 언론의 자유와 국민 생명·안전권을 침해하는 '국헌 문란 행위'를 벌이고, 이를 통해 윤 전 대통령의 내란 범죄에 순차적으로 가담한 혐의도 있다.

이 전 장관은 헌법재판소에서 허위 증언한 혐의도 받는다. 그는 지난 2월 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 전기나 물을 끊으려 한 적이 없고 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다는 취지로 증언했는데, 특검팀은 이 증언이 모두 허위라고 보고 있다.

이 전 장관 측은 구속 후 특검팀의 조사에서도 혐의 대부분을 부인한 것으로 알려졌다. 특검팀은 지난 7일 이 전 장관의 구속 기간 연장을 법원에 신청해 허가받았다.





법원은 구속요건 충족 여부와 증거인멸 우려 등을 종합적으로 고려해 이르면 이날 중 석방 여부를 결정할 예정이다. 형사소송규칙에 따라 결과는 심문 종료 후 24시간 이내에 내려져야 한다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

