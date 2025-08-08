'조식 맛집' 서울신라호텔…'더 파크뷰' 계란 메뉴 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계란 메뉴 10가지로 확대

'키쉬로렌', '에그카츠' 등 선봬

서울 신라호텔 대표 레스토랑 올데이 다이닝 '더 파크뷰'가 조식 인기 메뉴인 계란 섹션 강화에 나선다고 8일 밝혔다. 지난 3월에는 '건강 스무디'와 '브레드(빵)'를 업그레이드한 바 있다. 서울신라호텔은 이번 개편에 맞춰 엄선한 식자재로 만든 총 10가지 메뉴를 선보인다.

먼저, 계란 본연의 맛을 느낄 수 있는 '프라이드 에그'와 '포치드 에그'는 제주 재래 품종 '구엄닭'이 낳은 유정란으로 한층 고급화했다.

서울신라호텔 올데이 다이닝 ‘더 파크뷰’.

AD

보일드 에그(삶은 계란)는 4가지 종류의 계란으로 다양한 풍미를 즐길 수 있도록 했다. ▲부드러운 향과 깔끔한 질감이 특징인 '백색란' ▲희귀한 청계 품종에서 생산된 맑고 담백한 맛의 '청란' ▲풍미와 영양이 풍부한 '백봉오골계란' ▲진한 맛이 특징인 '무항생제란'까지 다양한 계란을 즐길 수 있다.

'에그 베네딕트'는 ▲햄 시금치를 넣은 '에그 플로렌틴' ▲연어를 넣은 '에그 헤밍웨이' ▲아보카도 소스와 아스파라거스로 만든 '그린 스피어 베네딕트' 등 3종을 개발해 매일 다른 메뉴를 제공한다.

이와 함께 지난 4월 리틀 에그 초청 프로모션에서 큰 호응을 받았던 메뉴도 업그레이드하여 출시한다. ▲프랑스식 달걀 타르트인 '키쉬 로렌' ▲바삭하게 튀긴 계란반죽을 브리오슈 번에 올린 '에그 카츠' ▲브리오슈 빵에 반숙 노른자를 더하고 토마토소스로 마무리한 '에그 로스코'를 만나볼 수 있다.

'건강한 조식'을 찾는 고객을 위해 '시즌 스무디'와 '건강 주스', '시그니처 브레드'도 선보인다. '시즌 스무디'는 바나나, 케일, 오이가 들어간 '그린 스무디'를, '건강 주스'는 사과, 비트, 당근으로 만드는 '프레시 ABC 주스'로 구성했다. '시그니처 브레드'는 프랑스 장인의 레시피를 전수받아 만든 바게트와 크루아상을 제공한다.

'더 파크뷰'에서는 매월 프로모션을 통해 글로벌 미식 트렌드를 소개하고 있다. 지난 6월에는 서울신라호텔의 중식 파인 다이닝 레스토랑 '팔선'과 협업해 큰 인기를 끌었다. 또 지난 5월에는 '세계 패스트리 챔피언십' 등 국제 대회 수상 경력으로 주목받고 있는 '이즈미 코이치'를 초청해 디저트 섹션에서 감각적인 디저트를 선보였다.





AD

오는 9월에는 도쿄 긴자를 대표하는 '스시 아오키 셰프 초청 프로모션'을 시작으로, 10월 '고엠시아 셰프 중식 프로모션', 11월 '다낭 모노그램 셰프 초청 프로모션'이 진행될 예정이다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>