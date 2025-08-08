창원특례시 진해구, 복잡한 교차로 등 노면색깔유도선 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

운전자 올바른 진입 유도로 운전이 수월



경남 창원특례시 진해구는 도로 위에 분홍, 초록 색상의 선을 표시해 운전자가 진행 방향을 쉽게 인식할 수 있도록 도와주는 노면색깔유도선 설치공사를 용원삼거리 교차로 등 10개소에 설치 완료했다.

노면색깔 유도선 설치 모습.

이번 사업은 △용원동 1115-12 일원 교차로 사이 간격 멀어 역주행 예방, △남문동 851-35 일원 연속적인 교차로 형태로 운전자 혼돈 예방, △이동 598-5앞 기형적인 교차로 형태에 따른 올바른 노선 안내 등 10개소에 설치하며 2025년 교통안전시설개선 추진계획의 세부사업 '교통사고 줄이기'로 재배정 예산 8500만원을 투입해 설치한 사업이다.

8일 도로교통공단에 따르면 노면색깔유도선 설치 후 차량 진행 방향이 명확해지면서 차로 변경 위반 및 급정거율이 감소하고 교통사고 발생률이 현저히 감소하는 효과가 나타난 것으로 조사됐다.





정현섭 진해구청장은 "이번 노면색깔유도선 설치를 통해 운전자들이 보다 안전하고 편리하게 도로를 이용할 수 있기를 기대하며, 앞으로도 지속적인 안전대책을 마련해 시민들의 안전을 최우선으로 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

