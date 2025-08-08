‘울산 라이징 포트’ 인기몰이… 울산박물관 미래 도심항공교통 체험시설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 5월 정식 운영개시 후 체험 인원 5000여명 달해



레드닷 디자인 어워드 수상… 더 많은 시민 이용 예상

울산박물관 1층에 위치한 도심항공교통(UAM) 실감체험 시설 '울산 라이징 포트'가 시민들로부터 큰 인기를 얻고 있다.

울산박물관 '라이징포트'.

'울산 라이징 포트'는 가상 도심항공교통(UAM)을 타고 태화강 국가정원, 반구천의 암각화, 대왕암공원 등 울산 주요 명소를 실감 나게 체험할 수 있도록 구성된 시설이다.

지난 5월 정식 운영을 시작한 이후 8월 3일까지 누적 체험 인원이 약 5000명에 달한다.

특히 여름방학이 시작된 7월 29일부터 8월 3일까지는 이전 대비 이용객이 두 배 이상 증가했으며, 오후 시간대 체험은 연일 매진되는 등 시민들의 높은 관심을 입증했다.

울산박물관은 이 같은 인기 비결로 대형 LED 화면과 연동된 움직이는 모의 장치를 통해 실제 비행처럼 울산의 주요 명소를 한눈에 감상할 수 있는 점을 꼽았다.

'울산 라이징 포트'는 지난 7월 세계 3대 디자인상인 '레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)' 상표와 소통 디자인 부문 본상(Winner)을 받으며 외지인 방문 증가도 기대된다.

이에 박물관은 새로운 콘텐츠와 연계 이벤트를 준비해 '울산 라이징 포트'의 인기몰이를 이어간다는 계획이다.





울산박물관 관계자는 "'울산 라이징 포트'를 통해 과거 역사공간으로만 여겨지던 박물관이 재미있는 미래형 박물관으로 인식이 바뀌고 있다"라며 "과거와 미래를 아우르는 문화관광 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

