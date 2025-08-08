신라대 항공서비스학과, ‘미스인터콘티넨탈 코리아’ 부·울·경 대회 2·3위 차지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신라대학교(총장 허남식)는 항공서비스학과 재학생들이 '2025 미스인터콘티넨탈 코리아' 부·울·경 지역 예선 대회에서 각각 2위와 3위를 차지했다고 8일 전했다.

이번 지역 예선 대회는 지난 7월 말 창원 웨딩 유로에서 개최돼, 퍼스트파운데이션이 주최하고 아시아문화콘텐츠개발원이 주관했다.

대회는 단순한 외모 평가를 넘어 참가자의 재능, 글로벌 감각, 인성 등을 종합적으로 심사하는 복합형 미인대회로, 지역 대회를 거쳐 전국대회와 글로벌 무대 진출로 이어지는 구조다.

신라대 항공서비스학과에서는 총 4명의 재학생이 대회에 참가해, 이 가운데 24학번 이윤주, 허예지 학생이 각각 2위와 3위에 입상했다. 두 학생은 오는 8월 열리는 전국대회 출전권을 획득하고 현재 전국대회 준비에 박차를 가하고 있다.

학생들은 항공서비스학과 전공수업에서 습득한 이미지 메이킹, 소통 능력, 고객 응대 매너 등 실전 중심의 역량을 바탕으로 무대에서 자신감을 드러냈으며, 이는 우수한 성과로 이어졌다.

이윤주 학생은 "전공 수업에서 배운 자세와 서비스 마인드가 큰 힘이 됐다"며 "전국대회에서도 최선을 다하겠다"고 소감을 말했다. 허예지 학생은 "이번 대회를 통해 외면뿐만 아니라 내면의 성숙과 시야 확장의 계기가 됐다"고 말했다.

정희경 항공서비스학과장은 "학생들의 이번 성과는 우리 학과가 단순한 서비스 기술 교육을 넘어, 품격과 인성을 갖춘 전인적 인재 양성을 지향하고 있다는 점을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 다양한 대외 활동을 통해 학생들의 도전과 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.





신라대 항공서비스학과는 지난해에도 같은 대회에서 부·울·경 지역 2·3위와 전국대회 3위의 성과를 올리는 등 꾸준한 성과를 이어가고 있다.

왼쪽부터 신라대 항공서비스학과 이윤주, 허예지 학생. 신라대 제공

