美상무 "트럼프 임기내 미국에 공장 지으면 관세 면제"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미국 내 공장 건설 약속하고 이행하면 예외 적용"

삼성·SK도 투자 이행 시 면제 가능성

미중 관세 휴전, 90일 연장 가능성도 시사

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 7일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 임기 중 미국 내 생산 설비 건설을 약속하고 이를 이행하는 기업에 한해 반도체 품목에 대한 관세를 면제할 방침이라고 밝혔다.

로이터연합뉴스

AD

러트닉 장관은 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 "대통령의 (어제) 발언은 '당신이 미국에 공장을 짓고 있는 동안에는 관세를 부과하지 않겠다, 하지만 미국에 공장을 짓지 않는다면 100% 관세를 부과하겠다'는 것이었다"고 말했다.

그는 "대통령의 임기 중에 미국에 공장을 짓겠다고 약속하고, 그것을 상무부에 신고한 뒤, 그 건설 과정을 처음부터 끝까지 감독받을 경우 대통령은 공장을 짓는 동안에는 관세 없이 반도체를 수입할 수 있도록 허용하겠다는 것"이라고 설명했다.

이어 "실제로 미국에서 공장을 짓고 있다는 것이 확인되고 감독돼야 한다"고 거듭 강조했다.

이는 미국 내 투자와 공장 건설을 압박하기 위한 조치로, 실제로 공장을 건설할 경우 관세를 면제하겠다는 취지다.

러트닉 장관의 발언대로라면 텍사스주와 인디애나주에 각각 반도체 생산 시설 투자를 진행 중인 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체 관세를 면제받을 가능성이 큰 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 전날 백악관에서 "반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것"이라며 "미국으로 들어오는 모든 집적회로(chips)와 반도체(semiconductors)"가 부과 대상으로 밝힌 뒤 "만약 미국에 (반도체 제조 공장을) 건설한다면 부과되지 않을 것"이라고 말했다.

러트닉 장관은 이 같은 조치가 "미국 내 제조시설을 유치하기 위한 강력한 유인책"이라고 강조했다.

그는 "TSMC는 애리조나에 2000억 달러를, 마이크론은 아이다호와 뉴욕에 각각 2000억 달러를 투자한다고 발표했다"며 "미국 전역에서 총 1조 달러 규모의 반도체 관련 투자가 발생할 것"이라고 기대했다.

러트닉 장관은 트럼프 행정부가 부과 중인 새로운 관세 조치로 인해 미국 정부가 매월 최대 500억 달러의 관세 수입을 얻을 수 있을 것으로 예상된다고 밝혔다. 지난달 관세 수입은 약 300억 달러 수준이었다.

그는 "이제 반도체가 들어오고 의약품이 들어오고, 온갖 종류의 추가적인 관세 수입이 들어올 것"이라며 "그렇게 되면 관세 수입은 월 500억 달러에 이를 수 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 5일 CNBC 인터뷰에서 "내주 정도"(next week or so)에 반도체와 의약품의 품목별 관세를 발표할 예정이라면서 "처음에는 의약품에 약간의 관세(small tariff)를 부과하지만, 1년이나 최대 1년 반 뒤에는 150%로 올리고, 이후에는 250%로 올릴 것"이라고 예고한 바 있다.

강유정 대통령실 대변인은 한국이 지난달 30일 미국과의 합의를 통해 반도체 및 의약품 분야에서 최혜국대우(MFN)를 보장받았으며, 이에 따라 다른 국가들과 비교해 보다 유리하거나 최소한 동등한 대우를 받기로 한 약속은 여전히 유효하다고 밝혔다.





AD

러트닉 장관은 중국과의 관세 휴전(truce) 연장이 가능하다는 점도 언급했다. 그는 오는 12일 종료 예정인 해당 협정이 90일간 연장될 가능성이 있어 보인다고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>