SK텔레콤, 제4회 어댑티브오픈 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

용인 국가보훈부 88CC 개막

30명 발달 장애 골퍼 출전

이승민, 최승빈, 김하늘도 참석

SK텔레콤이 제4회 SK텔레콤 어댑티브오픈 골프 대회를 개최한다.

2024년 SK텔레콤 어댑티브오픈 골프 대회 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=SK텔레콤

AD

발달 장애에 대한 인식을 개선하고, 발달 장애 골퍼들을 위한 기회의 장을 마련하기 위해 만들어진 대회다. 오는 11일 경기도 용인시 국가보훈부 88CC에서 열린다. 약 30명의 발달 장애 골프 선수들이 출전한다. 지난해 이 대회에서 1, 2위에 오른 김선영, 허도경은 올해 7월 미국 메릴랜드주 록빌에서 열린 US 어댑티브오픈에 출전했다. 김선영은 지적 장애 부문 2위를 차지했다.





AD

올해 SK텔레콤 어댑티브오픈에는 SK텔레콤이 후원하는 이승민, 김재희, 김한별과 최승빈, 함정우, 김홍택, 김하늘 등 정상급 선수들이 골프 유튜버인 정명훈, 심서준(심짱) 등과 함께 대회장을 찾을 예정이다. SK텔레콤은 올해 선수들의 만들어진 프로 선수, 유명인들의 팬을 대상으로 카트 서비스를 제공한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>