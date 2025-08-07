충남도의회, 천안 의료원 "구조적 문제 땐 강력 대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

채용·계약·예산 집행 등 운영 전반 도마 위…현장 조사도 검토

충남도의회 보건복지환경위원회(위원장 김민수)는 7일 '천안의료원 운영 실태에 대한 행정사무조사'에서 관련 부서 및 의료원 관계자들을 상대로 집중 질의를 벌였다.

이번 조사는 최근 제기된 천안의료원의 채용 절차, 수의계약 남용, 예산 집행 문제 등 전반적인 운영상 의혹을 점검하고, 공공의료기관으로서의 책무성을 확보하기 위한 차원에서 추진됐다.

위원들은 "단순 실수로 보기 어려운 반복적이고 구조적인 문제가 있다면, 강도 높은 제도 개선이 불가피하다"며 "필요 시 직접 의료원을 방문해 현장 조사도 진행하겠다"고 밝혔다.

김민수 위원장(비례·더불어민주당)은 "공공의료기관의 투명성과 책임성은 도민 건강권과 직결된다"며 "이번 조사를 통해 운영상 허점을 바로잡고, 유사 사례 재발을 막을 제도적 장치를 마련하겠다"고 말했다.





도의회는 행정사무조사를 통해 확인된 문제를 종합 정리해 집행기관에 시정조치를 요구하고, 관련 제도 정비도 병행할 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

