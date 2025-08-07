한문희 코레일 사장, 목포보성선 신규 구간 '현장 안전점검'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(이하 코레일)는 7일 한문희 코레일 사장이 목포보성선 '보성~임성리' 신규 구간 현장을 찾아 개통 전 안전점검을 했다고 밝혔다.

한문희 코레일 사장이 7일 목포보성선 신보성역을 찾아 현장 안전상황을 점검하고 있다. 한국철도공사 제공

목포보성선은 전남 목포역~보성~순천~부산 부천역을 잇는 노선이다. 개통을 앞둔 신규 구간은 목포시 임성리역~보성군 신보성역(82.5㎞)이다. 이 구간이 개통되면 남해안 일대에 새로운 철도망이 구축된다.

코레일은 구간 내 영암·해남·강진·전남 장흥·장동·신보성역 등 6개 새 역사도 건설했다.

이날 한 사장은 신보성·강진·해남·영암 등 신규 역사를 연이어 방문해 역사별 맞이방·화장실·승강 설비 등 편의시설과 주차장, 연계교통 현황 등을 살펴봤다.

또 시운전 열차에 직접 승차해 주행 안정성을 확인하고, 선로와 전기·신호 설비 등 시설물의 안전 상태를 점검했다.





한 사장은 "목포보성선 '보성~임성리' 구간 개통을 성공적으로 마무리해 열차 이용객이 새로운 철길을 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

