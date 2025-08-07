동남권 '창업거점대학', 창업협력 네트워크 짠다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립부경대·경상국립대·UNIST, 창업 활성화 업무협약

부산·울산·경남 지역의 창업 분야를 대표하는 대학들이 지역의 창업 교육을 강화하기 위해 손잡았다.

국립부경대학교와 경상국립대학교, 울산과학기술원(UNIST)은 7일 오후 부산 라발스 호텔에서 창업지원단 등 관련 부서 관계자들이 참석한 가운데 '동남권 창업거점대학 협력 네트워크 세미나'를 공동 개최했다.

이번 세미나는 국립부경대 산학협력단(단장 진영읍)과 경상국립대 산학협력단(단장 최병근), UNIST 산학협력단(단장 김영식)이 창업 교육과 지원 역량을 결집해 동남권 지역을 기반으로 한 효율적인 대학 창업 교육 생태계를 조성하고 본격적인 창업 교육 추진에 협력하기 위해 개최됐다.

이를 위해 세 대학은 이날 창업 활성화 및 기업가정신 교육의 다양화, 대학 간 자원 공유 및 협력 체계 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 각 대학은 이 협약을 통해 △창업 인프라 공동 활용 △비교과 프로그램 운영 협력 △창업 교육 콘텐츠 공유 등 협력을 확대하며 지역 기반 창업 교육 생태계를 함께 조성할 계획이다.

국립부경대와 경상국립대는 이미 '실험실 특화형 창업선도대학(SPRINT) 사업', '창업 교육 혁신 선도대학(SCOUT) 사업' 컨소시엄에 함께 참여하고 있으며 이번 협약으로 UNIST와 협력을 확대하며 동남권을 대표하는 창업 교육 선도대학 위상을 강화한다는 방침이다.





국립부경대 산학협력단 진영읍 단장은 "논의된 창업 분야 협력과제를 바탕으로 지역과 대학의 창업 연계를 강화하고 창업 교육에서 지역창업까지 이어지는 동남권 대학 창업 허브로 발돋움할 것"이라고 힘줬다.

국립부경대·경상국립대·UNIST 관계자들이 창업 활성화 업무 협약을 맺고 있다.

