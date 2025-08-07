김영훈 노동부장관 "포스코이엔씨 면허취소 방법 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국토부와 협업해 논의"

김영훈 고용노동부 장관이 올해 연이어 근로자 사망사고가 발생한 포스코이앤씨와 관련 건설 면허를 취소하는 방안 등을 검토해 보겠다고 밝혔다.

김 장관은 7일 CBS 라디오에 출연해 "건설 면허 취소는 국토(교통)부와 지방자치단체가 조사해서 여부를 결정하고, 고용부에서는 2명 이상이 사망했을 때 건의할 수 있다. 국토부와 협업해 방법을 검토해보겠다"고 말했다. 앞서 전날 이재명 대통령이 포스코이앤씨의 건설 면허 취소를 검토하라고 지시한 데 따른 후속 조치인 셈이다.

현재까지 면허 취소가 된 건설사는 1994년 성수대교 붕괴 사고 당시 동아건설이 있다. 산업안전보건법에 따르면 '동시에 2명 이상이 사망하는 재해'가 발생하면 고용부 장관이 관계 행정 기관장에게 영업정지나 그 밖의 제재를 요청할 수 있다. 건설산업기본법에는 고용부나 공정거래위원회가 국토부에 요청하면 등록말소가 가능하다.

김영훈 장관, 안전한 일터 프로젝트 제3차 불시점검 나서 (서울=연합뉴스) 김영훈 고용노동부 장관이 7일 '안전한 일터 프로젝트' 제3차 불시점검으로 경기 안양시 소재 제조업 사업장을 방문해 현장을 점검하고 있다. 2025.8.7 [고용노동부 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

김 장관은 또 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안)을 통해 산재를 줄일 수 있다고 주장했다. 그는 "원하청 공동 산업안전보건 체계 구축은 노란봉투법과 관련돼 있다"며 "노조법 2조는 하청이 원청과 대화할 수 있게 문을 여는 것인데 가장 중요한 것이 산업 안전과 관련된 의제"라고 했다.

그러면서 "현장은 관리의 객체가 아니고 예방의 주체로 바꿔야 한다"며 "현장을 가장 잘 아는 노동자가 위험 요소를 원청에 바꿔 달라고 요구할 권리와 작업 중지권을 보장해 줄 때 현장은 관리의 대상이 아닌 예방의 주체로 거듭날 수 있다"고 말했다.

김 장관은 "사고는 원청을 위해서 일하는 하청에서 나는데 이 하청은 기술력이나 자본력이 없어 안전 조치를 할 수 있는 여력이 없고 권한도 없고 책임도 없다"며 "이를 요구해야 하는데 하청 업체에 요구할 권한이 있느냐"고 반문했다.





김 장관은 이날 '안전한 일터 프로젝트' 제3차 불시점검으로 경기도 안양시에 있는 제조업 사업장을 방문했다. 그는 현장 관계자들에게 외국인 노동자들이 차별 없이 안전하게 일할 수 있도록 신경 써 달라고 강력히 당부했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

