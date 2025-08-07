맥주 빨리 마시기·수박 서리 한번 해보세요…대구 '칠성야시장 야맥 페스티벌' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시와 대구전통시장진흥재단은 연이은 폭염으로 무더위에 지친 시민들이 더위를 한방에 날려버릴 수 있도록 '2025 칠성야시장 야맥 페스티벌'을 8일과 9일 이틀동안 칠성야시장 일원에서 개최한다.

올해로 네 번째를 맞는 이번 행사는 8일 오후 6시 개막식을 시작으로, 보이는 라디오(홍금표), 어쿠어스틱 버스킹, 마술쇼, 수박 서리게임 등 다양한 무대 이벤트로 방문객들의 오감을 사로잡을 예정이다.

행사 둘째 날인 9일에는 전기훈의 보이는 라디오, 더위탈출 락 밴드 공연, 벌룬쇼 등 더욱 풍성한 라인업이 이어진다.

특히, 더위를 식혀줄 물풍선 던지기, 맥주 빨리 마시기, 비누방울 놀이터 등의 체험 프로그램과 맥주 2+1 이벤트는 10일까지 진행돼, 주말 내내 방문객에게 특별한 즐거움을 선사할 계획이다.

칠성야시장에는 현재 12명의 개성 넘치는 매대 운영자들이 참여해 오코노미야끼, 순대삼겹보쌈, 닭꼬치, 와플 등 다양한 메뉴를 제공하여 방문객들의 입맛을 사로잡고 있다.

여기에 칠성종합시장 연합회가 운영하는 '칠성야맥'이 더해져, 칠성야시장만의 독특한 활기와 매력을 더하고 있다.

또한, 칠성야시장은 방문객들이 더욱 쾌적하고 특별한 경험을 할 수 있도록 매년 환경정비와 시설개선을 꾸준히 추진하고 있다.

지난해에는 진입로를 대대적으로 환경개선하고, 도달쑤 조형물을 설치해 방문객들이 추억을 남길 수 있는 포토존 역할을 하도록 공간을 마련했다.

올해는 노후화된 전선을 철거하고, 야시장 내 주요 기둥 2곳에 별을 모티브로한 디자인 조명을 설치해 한층 감성적인 야간 분위기를 연출하고 있다.





홍성주 대구시 경제부시장은 "칠성야시장 야맥페스티벌은 맛있는 메뉴와 다양한 문화공연, 체험 이벤트가 어우러진 야시장 대표 축제"라며, "많은 시민과 관광객이 함께 모여 무더위를 잊고 즐거운 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.





