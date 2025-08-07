현대사 고비마다 신학 언어로 시대 비판...월간지 '기독교사상' 800호

기독교계 월간지 '기독교사상' 800호 맞아

1957년8월 창간, 올해로 68해

60년대 세계 新신학사상 국내 전파

군사정권 땐 '북한선교' 빌미로 정간되기도

"전성기 때 7000부씩...시대 변화 고민"

대한기독교서회가 발행하는 교계 월간지 '기독교사상'이 이번 달 800호를 맞았다. 1957년 8월, 전후 폐허 속에서 사상의 빈곤과 사회적 혼돈을 기독교 복음의 진리로 극복하겠다는 일념으로 창간해 올해로 68해를 맞았다.

AD

'기독교사상'은 1948년 전후 폐허 속에서 등장했다. 당시 한국교회가 사상·신앙적 갈등 상황에서 분열 양상을 보이는 가운데, 사회적 혼란을 기독교 복음의 진리로 극복하겠다는 취지였다. '기독교사상' 창간호 권두언에는 "눈을 돌려 어디를 보나 혼돈과 무질서가 우리의 눈살을 찌푸리게 한다. (중략)이 혼돈과 무질서의 원인을 진단하고, 해결 방안을 제시하겠다"라는 내용이 담겼다. 이후 반세기 넘도록 기독교의 공공성과 사회적 책임을 성찰하는 저널의 임무를 수행해 왔다.

'기독교사상'은 1960년대 '한국 신학의 개화기'를 불러왔다. 창간 초기, 칼 바르트와 라인홀드 니버 등 신정통주의 신학을 국내에 소개하며 세계 신학사상의 흐름을 국내에 전파했다. 기독교대한감리회와 대한예수교장로회, 한국기독교장로회 등 여러 교단의 신학자가 집필자로 참여해, 교단을 초월한 에큐메니컬(교회연합운동) 신학의 중심지를 표방했다.

7일 오전 서울 중구 정동의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 김흥수 목원대 명예교수(왼쪽)와 정필석 '기독교사상' 편집장이 발언하고 있다. 서믿음 기자

'기독교사상'은 기독교 내 진보적 의견을 적극 게재하고 있다. 동성애, 차별금지법 등 기독교 내 보수진영이 강경 반대 입장을 보이는 의견에 대해서도 자주 공론의 장을 마련해 왔다. 7일 오전 서울 중구 정동의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 20여년간 '기독교사상'에 몸담았던 김흥수 목원대 명예교수는 "특집호 중에 동성애 관련 주제의 반응이 가장 뜨거웠다"며 "예민한 주제는 찬반 양쪽의 입장을 고루 담도록 기획하지만 그럼에도 항의가 많이 들어온다. 고소하겠다는 사람도 여럿이었다"고 말했다.

그럼에도 논쟁을 마다하지 않는 건 기독교의 사회적 책임을 강조하는 태도 때문이다. '기독교사상'은 현대사 고비마다 신학의 언어로 시대를 비판하고, 권력의 횡포에 저항의 목소리를 냈다. 3·15 부정선거, 4·19혁명, 5·16 군사정변 당시 교회의 책임을 일깨웠고, 80년대 들어서는 민주화운동, 통일과 평화, 여성신학 등의 담론을 아우르며 윤리적 성찰을 촉구했다. 시련도 있었다. 1985년에는 '한국 기독교 전래 100주년 여성대회'의 르포 기사에 담긴 '북한 선교' 관련 내용이 빌미가 돼, 5개월간 정간되기도 했다.





AD

60년대 잡지 '사상계'와 어깨를 견주며, 젊은 지식인들로부터 민주화와 지성의 상징으로 주목받았던 '기독교사상'은 거센 시대적 변화의 요구와 직면해 있다. 김 교수는 "1957년 창간 당시 3000부로 시작해 한때 7000부까지 늘었지만, 이제는 많이 줄었다"며 "정치 양극화와 교회 분열이 심각한 현실에서 중용적 신학을 논하는 공론의 장을 마련하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>