이철우 경북지사, 구윤철 경제부총리 만나 '포스트 APEC' 특별지원 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산불피해 특별법 제정도 촉구



이철우 경북지사가 7일, 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 2025년 아시아태평양 경제협력체(APEC) 정상회의 성공 개최와 포스트 에이펙(APEC) 특별지원, 산불피해 특별법 제정과 조속한 피해복구 지원, 북극항로 거점항으로 영일만항 복합항만 개발, 대구경북신공항 건설의 국가 주도 추진 등 경북의 지속 가능한 미래를 위한 4대 핵심 국가 투자 예산사업의 국비 지원을 건의했다.

이 지사는 먼저 '2025년 에이펙(APEC) 정상회의' 성공개최와 포스트 에이펙(APEC) 사업을 건의했다. 에이펙(APEC) 성공개최를 위해서는 분위기 조성이 중요한 만큼 정부와 공공기관들이 소관 분야에서 적극적으로 홍보에 나서달라고 요청했다.

이철우 경북지사(오른쪽)가 구윤철 경제부총리를 만나 현안 사업을 건의한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

AD

또 에이펙(APEC) 정상회의 성공개최 유산을 활용해 경북 경주가 세계적 문화·역사 도시로 성장할 수 있도록 포스트 에이펙(APEC) 사업에 대한 국가적 지원이 필요함을 강조했다.

특히 블라디보스토크 에이펙(APEC 2012)의 경우 '동방경제포럼'을 통해 극동 지역의 국제 투자 네트워크를 형성하고, 외국인 투자를 촉진하고 있는 만큼 문화역사 분야의 다보스포럼을 지향하는 '세계경주포럼'을 통해 문화산업 투자와 관련 글로벌 네트워크를 형성해 대한민국을 세계적인 문화 대국으로 성장시키겠다는 구상을 밝혔다.

또한 에이펙(APEC) 기념공원 조성으로 에이펙(APEC) 성공개최의 감동을 이어가는 한편 올해 50주년을 맞은 국내 1호 관광단지인 보문단지를 새단장(大 리노베이션)하는 등 경북 경주가 세계 10대 문화관광도시로 도약할 수 있도록 정부 차원의 전폭적인 관심과 지원을 당부했다.

다음으로 대형 산불 피해지역의 주민 생활 안정과 경제 회복으로 인구와 공동체 소멸 위기에 대응하고, 효율적인 산림관리를 위한 '산불 피해 특별법'제정과 산림 피해지 피해목 벌채 등에 국비 지원의 필요성을 강조했다.

산불, 극한 호우, 산사태 등 빈번히 발생하는 재난에 대응하고 민·관·군·경 등이 실전과 같은 대응 훈련을 할 수 있는 '국가 복합재난 통합훈련 교육원'과 산불 피해목 등 산림 부산물을 활용한 '산림 바이오매스 발전소' 조성을 통해 친환경 에너지 전환과 지역경제 활성화를 동시에 달성하겠다는 계획을 밝혔다.

무엇보다, 산불 피해를 전화위복의 계기로 삼아 사라지는 마을을 '살아나는 마을'로, 바라만 보는 산에서 '돈이 되는 산'으로 재창조시키겠다는 강력한 의지를 드러냈다.

북극항로 개척에 대비해 포항 영일만항을 신북방경제의 핵심 관문으로 육성하기 위한 사업들도 건의했다. 주요 건의 사업으로는 영일만항 복합항만 개발, 포항 국제여객터미널 운영시설 조성, 물류 접근성을 획기적으로 개선할 영일만 횡단고속도로 건설 등이다.

특히 영일만항 복합항만의 경우 현재 16선석 규모로 계획된 계류시설을 2배 규모인 32선석으로 확장해 풍력, 소형 모듈 원전(SMR), 가스, 유류 복합에너지 관문항으로 북극항로의 중심이자 동해안 에너지산업의 물류거점으로 만들어가겠다고 말했다.

마지막으로 대구경북신공항 조기 건설에 정부의 적극적인 역할을 요청했다. 군 공항 이전에 따른 공공기금 투입, 기부대양여 방식으로 발생하는 이자와 손실에 대한 국가의 재정 지원과 한국토지주택공사(LH)의 주도적 참여로 사업추진 지연 요소를 조속히 해결하고, 신공항을 하루빨리 개항해 세계화 시대에 대응해야한다고 강조했다.

이철우 경북지사는 "경북의 4대 사업은 새 정부의 핵심 공약이자 대한민국의 미래를 위해 꼭 필요한 국가적 프로젝트다. 경북이 치밀하게 준비해 온 이들 사업이 대한민국을 초일류 국가로 도약할 바탕이 될 것"이라며 강한 자신감으로 기획재정부의 긍정적인 검토와 2026년 예산지원을 당부했다.





AD

한편, 이철우 도지사는 1일 대통령실 주관 '시도지사 간담회'에서도 에이펙(APEC), 산불피해 특별법, 대구경북신공항, 영일만항 복합항만 개발 등을 건의했으며, 에이펙(APEC)과 관련해 우리나라와 미국, 북한의 평화 회담 개최를 끌어내 '하노이 빅딜'에 버금가는 '경주 빅딜'을 제안해 대통령과 관계자들의 큰 공감을 받은 바 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>