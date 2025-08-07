대진대, 취업 인사이트 멘토링 '1DAY 직무인턴십' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대학일자리플러스센터, '1DAY 직무인턴십' 프로그램 운영

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터는 지난 6일 학생들의 취업역량 강화를 위해 현직자와 함께 직무 실무를 직접 체험해보는 취업 인사이트 멘토링 '1DAY 직무인턴십' 프로그램을 성공적으로 운영했다.

대진대학교 대학일자리플러스센터가 지난 6일 학생들의 취업역량 강화를 위해 현직자와 함께 직무 실무를 직접 체험해보는 취업 인사이트 멘토링 '1DAY 직무인턴십' 프로그램을 진행하고 있다. 대진대학교 제공

AD

이번 프로그램은 오리엔테이션을 시작으로 참가 학생들의 직무탄력성 진단을 실시하여 개인별 직무적합도를 파악한 후 실제 기업에서 근무하는 현직자 멘토와 함께 오전 10시부터 오후 4시까지 총 5시간 동안 각 직무의 실무를 직접 경험하는 방식으로 진행됐다.

이를 통해 학생들은 다양한 직무의 실제 업무 내용과 최신 동향을 현장에서 생생하게 접할 수 있었다. 또한 현직자와의 질의응답, 실습, 피드백 등을 통해 직업 세계에 대한 실질적인 이해와 현장 감각을 한층 높였다는 평가를 받았다.

프로그램은 사전에 학생들의 관심 직무를 조사해, 회계·경영·사무, 마케팅·미디어 등 2개 분반으로 나누어 진행됐다.

참여 학생들은 실제 기업에서 수행하는 과제와 실무문제 해결, 미니 프로젝트 등에 참여하며 현장 업무를 직접 경험했다. 또한 분야별 현직자 멘토와의 심층 면담을 통해 미래 진로에 대한 현실적인 조언과 생생한 취업 노하우도 전수받았다.

이번 프로그램에 참여한 한 학생은 "짧은 시간이었지만 현장에서 체감할 수 있는 생생한 실무 경험과 현직자의 진솔한 이야기가 진로 탐색에 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.

장인호 대진대 대학일자리플러스센터장은 "학생들의 진로 설정과 취업역량 강화에 실질적으로 도움이 되는 체험형 프로그램을 지속적으로 확대·운영해 나가겠다"고 밝혔다.





AD

이번 취업 인사이트 멘토링 '1DAY 직무인턴십' 프로그램 운영을 통해 대학일자리플러스센터는 앞으로도 학생들이 실무 중심의 진로설계와 성공적인 사회진출을 할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>