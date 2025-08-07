CJ프레시웨이, 2분기 매출 8833억…전년比 8.9%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 침체 가운데 외형 성장 지속

영업익은 9% 감소…"자회사 흡수합병 비용 반영"

CJ프레시웨이가 외식 경기 침체와 소비 심리 위축 등 경영 불확실성 속에서도 외형 성장세를 이어갔다.

CJ프레시웨이는 올해 2분기 매출액이 전년동기대비 8.9% 증가한 8833억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 274억원으로 9% 감소했다.

회사 관계자는 "자회사 흡수합병에 투입된 일회성 비용이 반영됐다"며 "하반기 내 상품 및 물류 경쟁력 강화를 통해 합병 시너지 효과가 본격화될 전망"이라고 설명했다. CJ프레시웨이는 지난달 지역 기반 외식 식자재 유통 자회사인 '프레시원'을 흡수합병한 바 있다.

CJ프레시웨이 CI. CJ프레시웨이

AD

부문별로 살펴보면 외식 식자재 및 식품원료 유통사업 매출은 3931억원을 기록했다. 온라인 외식 식자재 매출은 커머스 플랫폼 중심의 판매 채널 다각화, 마케팅 및 프로모션 확대 등을 기반으로 전년 동기 대비 2.5배 증가했다. 2분기 기준 월평균 매출액은 100억원을 넘어섰다. 외식 식자재 유통 부문은 대형 프랜차이즈 중심으로 신규 고객사를 수주했으며, 식품 원료 유통 부문은 외식 브랜드 전용 소스 개발과 공급 확대에 성공했다.

급식사업 매출은 4840억원으로 급식 식자재 유통과 단체급식 부문 모두 성장했다. 영유아 보육시설과 학교, 군부대, 노인 복지시설 등 다양한 경로에 급식 식자재를 공급해 안정적인 성과를 냈다. 특히 고령화에 따른 노인 급식 수요 증가로 해당 경로의 매출은 전년동기대비 20% 늘었다. 단체급식 부문은 대기업, 리조트 등 대형처 중심으로 지속적인 수주 활동을 펼쳤으며 군부대, 아파트 등 신규 시장에도 진출했다.





AD

임성철 CJ프레시웨이 최고재무책임자(CFO)는 "자회사 합병 등 사업 역량을 결집하기 위한 내부 절차가 마무리됨에 따라 하반기부터 본격적인 시너지 효과가 기대된다"며 "상품과 물류 중심의 본원적 경쟁력을 바탕으로 미래 성장 전략 실행에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>