김미수 고양시의원 "범죄예방 환경 조성 위해 지속 노력할 것"

고양특례시의회 김미수 의원, 여성안심귀갓길 야간 합동점검 참여

경기 고양시특례시의회 김미수 의원은 지난 7월 29일 일산서구 일산동 일대에서 실시된 '여성안심귀갓길 야간 합동점검'에 참여해 현장을 직접 점검하고 시민들의 안전을 위한 개선 방안 마련에 뜻을 모았다.

고양시특례시의회 김미수 의원은 지난 7월 29일 일산서구 일산동 일대에서 실시된 '여성안심귀갓길 야간 합동점검'에 참여해 현장을 직접 점검하고 있다. 고양특례시의회 제공

이번 합동점검은 여성친화도시 시민참여단(김진화 단장), 고양시청 여성가족과, 일산서부경찰서 등 민·관·경이 함께 참여하여, 일산시장 강화구역 및 범죄 취약 지역을 중심으로 여성안심귀갓길 환경을 꼼꼼히 살폈다.

김미수 의원은 현장에서 CCTV, 보안등, 비상벨, 안심귀갓길 표지판 등 시설물 작동 여부와 조도 상태, 사각지대 여부 등을 직접 점검했다.

김 의원은 "시민이 체감하는 범죄예방 환경 조성이 중요하다"며 "시민 누구나 늦은 밤에도 안심하고 귀가할 수 있도록 세심한 행정과 실질적인 대책 마련이 필요하다"고 강조했다.





이어 김 의원은 "현장에서 주민들과 직접 소통하며 불안 요소를 함께 점검하는 이런 자리는 행정과 정책의 실효성을 높이는 데 매우 중요하다"며 "앞으로도 고양시가 여성과 사회적 약자가 안심하고 생활할 수 있는 도시로 나아갈 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

