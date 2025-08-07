대웅제약 이지듀, 기미·열감 잡는 '이지듀 시카알로에 여름 에디션' 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7.5도 피부 온도 감소·기미 11% 개선 입증

대웅제약 이지듀(Easydew)가 여름철 피부 열감과 기미 고민을 동시에 케어할 수 있는 '이지듀 시카알로에 여름 에디션'을 새롭게 선보인다고 7일 밝혔다.

이지듀 시카알로에 여름 에디션은 ▲멜라토닝 원데이 앰플 시카알로에 ▲멜라토닝 울트라카밍 토너 시카알로에 ▲멜라토닝 겔 패치 시카알로에 총 3종으로, 대표 제품 이지듀에 피부 진정에 탁월한 시카·알로에 성분이 함유돼 피부 열감을 낮추고 기미 개선에 도움을 줄 수 있도록 기획됐다.

대표 제품 '멜라토닝 원데이 앰플 시카알로에'는 누적 2000만 병 이상 판매된 이지듀의 베스트셀러 '기미앰플(DW-EGF 멜라토닝 원데이 앰플)'의 여름 버전 제품이다. 특히 기미 케어 성분인 DW-EGF(고활성 상피세포 성장인자)와 미백 기능성 성분을 그대로 담아내면서, 피부 진정 성분인 시카알로에 콤플렉스를 추가해 피부 열감 진정 효과를 강화했다.

임상 결과에 따르면 멜라토닝 원데이 앰플 시카알로에는 피부 온도를 7.5도 낮추며, 일주일 사용 시 기미를 약 11% 개선시키는 것으로 나타났다. 또 이번 이지듀 시카알로에 여름 에디션은 산뜻하고 시원한 보습감을 갖춰 무덥고 습한 날씨에도 편안하게 사용할 수 있도록 설계됐다.

미스트 타입으로 쓸 수 있는 '멜라토닝 울트라카밍 토너 시카알로에'는 부드러운 입자가 피부에 끈적임 없이 밀착돼 산뜻한 보습감을 전하며 24시간 언제든 피부 진정 효과를 누릴 수 있다. '멜라토닝 겔 패치 시카알로에'는 야외 활동 후 쉽게 열이 오르고 양 볼에 붙이는 패치형 제품으로, 피부 온도를 6.2도 낮춰주는 쿨링 효과를 제공해 기미가 생기기 쉬운 부위인 양 볼을 직접적으로 케어할 수 있다.

이지듀 관계자는 "멜라토닝 원데이 엠플 시카알로에는 무더운 여름철 자외선과 열로 자극 받은 피부 고민 갖는 고객들에게 산뜻하고 시원한 사용감을 제공하기 위해 탄생한 제품"이라며 "나아가 이지듀 시카알로에 여름 에디션 3종을 통해 피부 진정과 기미관리에 실질적으로 도움을 주는 솔루션이 되기를 바란다"고 말했다.





한편 이지듀는 대웅제약의 DW-EGF 기술력을 바탕으로 고기능성 더마 화장품 시장을 선도하며 문제 피부에 특화된 제품 개발을 이어가고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

