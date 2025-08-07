SK이노E&S, 서울 대치동 코원에너지 부지 5050억원에 매각

12월 부지 처분 완료 예정
SK 포트폴리오 리밸런싱 일환
SK이노베이션E&S의 도시가스 자회사 코원에너지서비스가 서울 강남구 대치동 본사 사옥과 부지를 5050억원에 매각한다.
코원에너지서비스는 "서울 강남구 대치동 27-1 외 1필지 및 지상 건축물을 NH투자증권·한국토지신탁·호반건설에 처분한다고 7일 공시했다. 매각 규모는 토지 4만8452㎡, 건물 9017.01㎡로, 처분 가액은 5050억원이다.
SK이노베이션E&S는 지난해부터 해당 부지 매각 작업을 진행해왔다. 지난달 초 진행된 경쟁입찰에서 NH투자증권·한국토지신탁·호반건설 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐고, 이후 코원에너지서비스 이사회 승인을 거쳐 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결했다. SK이노베이션E&S는 이 컨소시엄과 내달 30일까지 확정 매매계약을 체결한 뒤 소유권 이전 절차 등을 거쳐 오는 12월5일까지 부지 처분을 완료할 예정이다.
이번 부지 매각은 SK이노베이션 계열의 포트폴리오 리밸런싱(사업 재편)의 일환으로 풀이된다. SK이노베이션은 올해 내로 비핵심 자산 매각 및 유동화를 통해 차입금을 1조5000억원 이상 줄여 재무 구조 안정화와 미래 성장성 강화에 나서겠다는 계획을 발표한 바 있다. 해당 부지는 서울시의 탄천 합수부 개발 대상에 포함된 곳으로, 서울시는 15년 넘게 부지 개발을 검토하고 있다. 서울 강남구 인기 학군지와 가깝고 주변 인프라가 풍부해 개발 가치가 높은 곳으로 평가받는다.
지금 뜨는 뉴스
SK이노베이션E&S 관계자는 "코원에너지서비스 부지 매각은 비핵심 자산 매각을 통한 자산 효율화 작업의 일환"이라고 말했다.
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>