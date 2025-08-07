신한 프리미어, 대주회계법인과 MOU…해외세무 자문서비스 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고액자산 고객 대상 해외세무컨설팅 자문 제공

신한은행은 서울 영등포구 신한 프리미어 PWM 여의도센터에서 그랜트 손튼(Grant Thornton) 대주회계법인과 해외세무 자문서비스 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

지난 6일 서울 여의도 신한 프리미어 PWM여의도센터에서 그랜트 손튼(Grant Thornton) 대주회계법인과 해외세무 자문서비스 협력을 위한 업무협약을 체결하고 김노근 신한은행 PWM본부장(오른쪽)과 김영백 대주회계법인 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공.

이번 협약을 통해 양사는 글로벌 회계 네트워크를 기반으로 한 해외세무컨설팅, 해외 싱글패밀리오피스(SFO) 설립, 세무·개인자산관리 자문 등 고도화된 맞춤형 자산관리 솔루션을 제공할 예정이다.

신한금융그룹 자산관리 브랜드 '신한 프리미어(Premier)'는 최근 고액 자산가의 해외세무컨설팅 수요 증가에 맞춰 관련 서비스를 강화하고 있다. 특히 해외 SFO 설립을 위한 전문 자문을 제공하며 글로벌 세무 이슈를 체계적으로 대응할 수 있는 시스템을 마련해 신규 자산가 유치 기반을 확보한다는 계획이다.





신한 프리미어 관계자는 "대주회계법인과의 긴밀한 협력을 바탕으로 해외세무자문 역량을 내재화해 최고 수준의 해외세무컨설팅을 제공하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

