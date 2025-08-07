인천항 연안여객선 '내일의 운항예보' 서비스 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천항만공사(IPA)는 연안여객선 운항 여부를 하루 전에 안내하는 '내일의 운항 예보' 서비스를 제공한다고 7일 밝혔다.

이 서비스는 인천 연안의 해상 기상, 여객선 출항통제 기준, 선박 정비 일정 등 상황 정보를 분석해 다음 날의 운항 여부를 사전에 안내한다. 여객선 이용객은 인천항 연안여객터미널 홈페이지 내 메인화면 또는 상단 메뉴에서 운항 예보를 확인할 수 있다.

IPA는 지난해 '실시간 연안여객 운항정보' 서비스를 시행해 그동안 선사별 홈페이지를 통해 운항정보를 확인하던 이용객들의 번거로움을 덜었다. 올해는 '내일의 운항 예보' 서비스를 추가로 도입해 고객 편의를 한층 강화했다.





IPA 관계자는 "여객선 운항정보에 대한 접근성을 높이고, 돌발 기상 상황에도 여객들이 보다 효율적으로 대응하도록 이번 서비스를 도입했다"며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 정보 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

