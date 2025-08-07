미·중 무역전쟁에도 中 7월 수출 7.2%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미·중 관세 전쟁이 이어지는 가운데 중국의 올해 7월 수출이 시장 예상치를 크게 웃돌며 상승세를 보였다.

7일 중국 해관총서에 따르면 중국의 7월 수출액(달러 기준)은 3217억8000만달러로 전년 동월 대비 7.2% 증가했다.

이는 지난달 중국 수출 증가율(5.8%)을 크게 상회하는 수치로, 로이터통신(5.4%)과 블룸버그통신(5.6%)이 각각 집계한 시장 전문가들의 전망치도 웃돈다.

중국의 7월 수입은 2235억4000만달러로 작년 7월보다 4.1% 늘었다. 수입 증가율 역시 시장 전망치(-1.0%)를 크게 뛰어넘었다.

이로써 중국의 7월 무역 규모는 5453억2000만달러로 작년 대비 5.9% 증가했다. 7월 무역 흑자는 982억4000만달러로 집계됐다.

올해 1~7월 전체로 보면 달러 기준 수출액은 6.1% 증가했고, 수입액은 2.7% 감소했다. 1~7월 전체 무역 규모는 작년보다 2.4% 늘었다.

위안화 기준으로 보면 7월 수출은 8.0%, 수입은 4.8% 증가했고, 수출입 전체 규모는 6.7% 늘었다.

전반적인 수출이 많이 증가한 가운데 미국과의 교역은 큰 폭으로 감소했다. 다만 유럽연합(EU), 아세안(ASEAN) 국가들 등 다른 나라로 수출이 크게 늘어 이를 상쇄했다.





블룸버그는 "글로벌 수요가 여전히 중국 경제의 중요한 성장 동력으로 남아있음을 시사한다"고 설명했다. 이어 "상반기에는 기업들이 관세 위험을 피하기 위해 제품을 빠르게 선적하면서 수출이 사상 최대치를 기록했다"며 "관세 회피를 위한 선출하 효과가 사라질 것으로 예상되는 가운데 이러한 수출 강세가 연말까지 이어질 수 있을지가 관건"이라고 덧붙였다.





