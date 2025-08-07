인천 남동구-남동우체국, 치매 안전망 맞손…"실종 골든타임 확보"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 남동구가 인천남동우체국과 협력해 치매 환자 보호를 위한 지역사회 안전망을 강화한다.

구는 최근 인천남동우체국과 치매 환자 실종 예방 및 치매 친화적 환경 조성을 위한 협력체계 마련을 위해 업무 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이에 따라 구는 '남동 두루살핌' 사업과 '돌봄 등기' 사업을 본격 추진한다.

'남동 두루살핌' 사업은 실종 치매 환자 발생시 치매 환자의 인적 사항을 인천남동우체국 집배원에게 신속히 전파해 조기 발견과 안전한 복귀를 지원한다. 우체국 배송망을 활용한 실시간 대응체계로, 실종 골든타임을 확보하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

구는 또 '돌봄 등기' 사업을 통해 치매안심센터에 등록된 대상자 중 위기가구로 확인된 치매 환자에게 복지 등기우편을 발송하고, 배달시 집배원이 관찰·면담 등을 통해 수집한 정보를 체크리스트에 의거 작성·전송하도록 한다.

치매안심센터는 이 정보를 바탕으로 대상자의 욕구를 파악하고, 지역사회 자원과 연계한 맞춤형 돌봄 서비스를 제공한다.

구는 향후 집배원을 대상으로 치매 환자 대응 교육을 해 고령자와 치매 어르신에게 더 전문적이고 따뜻한 서비스를 제공할 수 있도록 지원할 예정이다.





박종효 남동구청장은 "인천에서 매년 약 800건의 치매 환자 실종 신고가 접수되고 있으며, 그 수는 지속해서 증가하고 있다"며 "이번 사업이 치매 환자와 그 가족들에게 실질적인 치매 안전망이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

