레드캡투어, 2분기 매출액 948억·영업이익 135억

레드캡투어는 올해 2분기에 연결 기준으로 매출액 948억원, 영업이익 135억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 5.0%, 11.0% 늘었다. 경상이익과 당기순이익은 각각 95억원과 75억원으로 전년 동기 대비 20.1%, 19.8% 증가했다.

레드캡투어는 역대 2분기 가운데 최대 규모 실적이라고 설명했다. 렌터카 사업 특성상 중고차 매각물량이 1분기에 가장 많은 것을 고려하면 실적 성장세를 지속하는 것으로 평했다.

사업부 통합과 신규 영업 전담 조직 신설 등 사업경쟁력을 강화하고, 효율적인 비용 관리에 집중해 수익성이 개선됐다. 2분기 레드캡투어 영업이익률은 14.3%로 전년 동기 대비 0.8%포인트(P) 상승했다. 상반기 누적 영업이익률은 15.7%, 경상이익률은 11.6%로 전년 상반기 대비 각각 2.0%P, 2.9%P 높아졌다.

사업 부문별로 살펴보면 렌터카사업의 2분기 매출액은 842억원, 영업이익은 110억원으로 전년 동기 대비 각각 5.3%, 8.0% 증가했다. B2B, B2G(정부·공공기관) 거래처를 확대하고, 정부의 친환경 정책에 적극적으로 호응해 전기차 중심의 친환경 차량 비중을 지속해서 늘렸다.

법인 차량 통합 모빌리티 서비스(RMS), EV 배터리 관리 솔루션(B-Lifecare) 등 차별화된 서비스 제공을 통해 차량 운용의 효율성과 신뢰성을 강화한 것이 주효했다.

렌터카사업은 기준금리 인하에 따라 자금조달 비용이 감소하고, 중고차 가격이 상승하는 등 영업환경이 개선되고 있다. 신규 영업 전담조직을 통한 전문성 강화와 사업부 통합에 따른 교차영업으로 하반기에도 성장세를 이어갈 것으로 기대된다.

여행사업의 2분기 매출액은 106억원, 영업이익은 25억원을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 2.9%, 26.1% 증가했다. 경기 침체와 주요 고객사의 출장 수요가 감소한 상황에서 전략적 타켓 고객의 니즈를 세분화하고 출장관리시스템(BTMS) 서비스 수준을 제고하는 등 고객 맞춤형 접근으로 거래처를 확대했다. 효율적 원가 관리로 실적을 개선했다.

전략적 제휴 관계인 AMEX GBT(Global Business Travel) 회원사를 통한 매출도 증가했다. AMEX GBT는 글로벌 인수합병에 따라 분산됐던 국내 파트너십을 올해 레드캡투어로 통합했다. 거래처 이관 작업을 지난 5월 마무리했다. 올 하반기엔 AMEX GBT와의 협업 시너지가 본격화되고, 국내 정세 안정화에 따른 B2G 출장 수요 증가가 예상되어 여행사업 실적 회복에 속도가 붙을 것으로 전망된다.

레드캡투어의 올해 2분기 이자비용은 9분기 만에 최저치를 기록했다. 지난해 9.6%였던 자기자본이익률(ROE)은 최근 4개 분기 동안 12.6%로 상승해 투자매력이 증가했다. 레드캡투어는 지난 1일 보통주 1주당 300원의 반기배당을 실시했다. 총 배당금 규모는 50억원, 시가배당률은 2.4%였다.





인유성 대표는 "올해 상반기는 사업경쟁력 강화와 효율적인 운영 구조 확립에 집중한 시기였다"며 "앞으로도 B2B, B2G 전문 서비스 기업으로 수익성 중심의 비즈니스를 전개해 지속 가능한 성장 기반을 다지고, 주주환원과 기업가치 제고에 힘쓸 것"이라고 말했다.





